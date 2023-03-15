最賺錢醫院排行出爐！林口長庚連6年奪冠　成大、義大首次擠入前5名

記者嚴云岑／台北報導

中央健保署今（15）日公布110年領取健保費用2億元以上225家院所財務報告，前三名都與去年相同，長庚醫院體系有2家上榜，林口長庚連6年居冠，但整體結餘都比前一年短絀近10億。但第四、第五名卻發生大洗牌，成大、義大醫院竄起，台大、桃園長庚卻掉到第八第十名。

▲連6年奪最賺錢醫院！林口長庚盈餘下降 成大、義大首次擠入前5名。（圖／記者嚴云岑攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年最賺錢的5大醫院第一名仍是林口長庚，整體結餘有34.79億，但比前一年43.47億短缺8.68億；第二、三名也由高雄長庚、中國附醫蟬聯，整體結餘分別為32.63與23.53億，其中高雄長庚少賺8.94億，中國附醫營收則略為增長，比前一年多賺了近1億。

▼整體收支結餘前20大院所。（圖／健保署提供）

健保署醫務管理組副組長劉林義表示，符合公開財報院所除所有醫學中心及區域醫院外，並包括地區醫院121家(占33%)、基層診所3家及1家醫事檢驗所。3家基層診所分別為遠東、書田、安慎；唯一一家醫事檢驗所則為登全檢驗所。

劉林義提到，110年為疫情影響第2年，惟與109年相較，不論在整體收支或單就醫務收支來看，有結餘家數占率均較109年微幅提升（86.3%至89.3%；71.4%至72.4%），顯示除因健保總額近8千億元的支持外，政府也因應疫情於當年投注約當5%總額的特別預算挹注，支撐醫界共渡疫情難關，也確保民眾在嚴重疫情下仍能獲得適切之醫療服務。