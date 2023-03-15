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解渴再等等！　春雨延後了

▲▼午後雷陣雨、大雨、豪雨、梅雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲期盼春雨解解渴。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

中南部解渴再等等！天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，傳出下周三中南部有下雨的機會，目前模式有所變化，下雨的時間又往後延了一些。

柯聿寧指出，預估周六北方較遠處有鋒面發展，目前預報該系統尾端結構弱，對台灣影響不明顯，周六的變化主要受到一波東北季風影響，北部、東半部雲量增多，北部有少量降雨的機會，東半部則可能有較明顯的陣雨。

柯聿寧說，這波東北季風對溫度影響也不大，很快的周日就會減弱，各地逐漸回溫，預計到下周初期還會有南風，回溫的幅度越來越大。

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柯聿寧提到，至於傳出下周三中南部有下雨機會，目前模式有所變化，下雨的時間又往後延了一些；最近天氣系統越來越像春天的型態，與之前偏乾、系統變化較分明的狀況不太一樣，預報變動度較高。

今年冬季雨量偏少，氣象局說，新竹以南的測站平均累積雨量為60年來最少，與發生百年大旱的2020年情況差不多，平均雨日則是歷史上第二少。氣象局展望3到5月的春季，仍是以少雨的機率最高，因此務必要多加珍惜水資源。

▼今年冬季，新竹以南的測站平均累積雨量為60年來最少。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▼氣象局展望3到5月的春季，仍是以少雨的機率最高。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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