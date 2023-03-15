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國民黨2024選策會今成立　人員名單曝光

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨中常會將在今日（15日）成立選策會，由中常會授權此單位進行諮詢、協調以及尋覓人選。傳聞選策會人員名單包含立委傅崐萁、台南市前議長李全教、國民黨立院黨團總召曾銘宗、前立委黃昭順、台北縣前縣長周錫瑋等人；不過，這部分尚未獲得相關單位證實。

▲▼國民黨全代會,在黨主席朱立倫帶領下,黨提名直轄市市長及縣市長候選同志一齊上台展現團結。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨將在今日成立選策會。（資料照／記者李毓康攝）

各政黨近期全力備戰2024大選，國民黨祕書長黃健庭8日曾在中常會後轉述，黨中央會依據提名作業要點，成立類似「選戰策略會報」的單位，由中常會授權此單位進行諮詢、協調、尋覓人選。

根據《聯合新聞網》報導，傳聞選策會人員包含傅崐萁、李全教、曾銘宗、黃昭順、周錫瑋，以及新竹縣前縣長邱鏡淳、苗栗縣前縣長劉政鴻、高雄市前議長莊啟旺、桃園縣前縣長黃敏恭等人，負責審核立委選區提名的時程、名額、輔選方式。不過，這部分尚未獲得相關單位證實。

▲▼▲李全教。（資料照／記者林悅攝）

▼▲傳聞李全教（上圖）、黃昭順（下圖）都是選策會的成員。（資料照／記者林悅、屠惠剛攝）

▲▼立法院內政委員會「境外勢力影響、操作、干預我國選舉之現況分析與防制作為」專題報告 法務部次長陳明堂 立委黃昭順 許毓仁。（圖／記者屠惠剛攝）

而關於2024總統大選和立委選舉時程，黃健庭表示，黨中央內部初步規劃，立委提名將以3階段進行，第一階段落在3月中旬，大約3月16日左右會進行選舉公告、領表、登記，最快4月初就能完成提名；第二階段是針對黨內競爭的選區，會盡快展開協調，並請選策會及黨內先進共同參與，協調不成才會進入第三階段，也就是初選。

黃健庭強調，初選辦法一直都在，《黨員參加公職人員選舉提名辦法》行之有年，原則上希望6月底前完成所有選區的提名作業；此外，前述辦法明訂區域立委依據「黨員投票」（佔30％）與「民意調查」（佔70％）之結果，但如果候選人彼此有共識採取全民調，也可以採取全民調，如果沒共識，就依辦法來辦理。

至於外傳民調將不再是提名時的唯一考量，而是應該考慮議題主導能力、配合度、戰力值等指標。對此，黃健庭表示，如果有人可以清楚告知何謂「戰力值」的定義，或許還可以考慮，但目前是沒有聽說過這種說法。

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