飛彈上士發酒瘋被記過汰除！哀求：不是故意的　提告結局更丟臉

▲資深上兵違反防疫規定，與友人喝酒聚會，又在停車場耍酒瘋遭記過。（示意圖／資料照）



記者黃資真／台北報導

空軍防空暨飛彈旅一名江姓資深上士在2年前疫情嚴峻期間，違反防疫規定與同儕在家飲酒，又在酒後跑到官舍停車場咆哮，分別被記過2次、大過1次。江男認為軍方重複裁罰，上法院請求撤銷，台北高等行政法院認為2次行為分開裁罰沒問題，駁回請求。

判決指出，2021年7月17日下午江男找來林姓同儕在家中吃飯喝酒，違反防疫期間之重要命令要求，軍隊核予記過2次；當天喝酒後，江男跑到官舍停車場咆哮，再度違反軍紀規定，核予大過1次。江男不服處分，向上提起訴願，遭到駁回，因此提起行政處分。

江男主張，他並非故意鬧事惹禍，當天餐敘後只是跟朋友短暫在空曠處聊天，並未影響其他人，要不是有人上前規勸，也不會發生後續警察到場、與住戶拉扯，甚至被上銬帶回管束之情事，單純酒後失態，講話比較大聲；另外，過往藍姓士官長在KTV飲酒鬧事遭警方帶走，僅核予1大過，自己卻被拆成2部分懲罰，明顯違反平等原則，因此請求撤銷處分。

法官認為，記過2次是因違反防疫期間之命令，大過1次則是飲酒滋事，2個違失行為的性質、時間、地點、違反法令都不同，並不是單一行為而於同時間、同地點違反不同法令，判決懲罰並無違法，駁回江男之訴。