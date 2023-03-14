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社會 社會焦點 保障人權

女女戀簽不偷吃協議　她1個月後搞上室友「晚上來幾下」判賠20萬

▲悲傷,難過,好友,情傷,分手,安慰,閨蜜。（圖／取自免費圖庫photo AC）

▲朱女婚後和室友陳女偷情。（示意圖／取自免費圖庫photo AC）

記者崔子柔／綜合報導

戴姓女子和朱姓女子結婚時，簽下協議互相承諾不會違反婚姻忠誠義務，而朱女婚後因為租屋合約未結束，仍繼續與室友陳女同住，結果2人發生婚外情被戴女抓包。新北地院判陳女侵害配偶權，應賠償20萬元。

根據判決書內容，戴女和朱女在2020年4月22日結婚後沒有馬上同居，因為朱女希望在租屋合約到期後再搬離，陳女也出面保證2人只是單純的室友關係，沒想到戴女在婚後1個月，就發現朱女出軌陳女。

戴女婚前就和朱女簽協議保證雙方不會違反婚姻忠誠，且約定好她可以隨時登入朱女的通訊軟體查看，結果她就看見朱女和陳女互稱「寶寶、比比」，還互傳親密照，或是性暗示訊息包括「晚上一定要來個幾下」、「想著晚上怎麼強你」等，陳女甚至曾說「如果你不是已婚我們早就快樂地持續同居生活」。

戴女氣得提告求償120萬元，陳女則辯稱，她和朱女本來就在交往，後來朱女突然結婚，還說是被逼婚、這婚姻無效等，而且朱女在租約到期後，也沒有和戴女同居，她才會相信朱女。

朱女則指出，她先和戴女交往後才外遇陳女，維持三角關係一段時間，後來她選擇和戴女結婚，要求陳女低調發展婚外情，但從未說過自己是假結婚等。

法官查看朱女、陳女訊息內容，認定陳女明知對方已婚卻仍介入婚姻，已侵害戴女配偶權，判賠20萬元。

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