賴清德明天登記總統初選　跨派系立委祝福：台灣需要有經驗領導者

▲民進黨立法院黨團舉行記者會。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨 立院黨團）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨2024總統初選起跑，身兼黨主席的副總統賴清德將於15日登記參選。民進黨跨派系立委14日在黨團記者會表態力挺賴清德，新系黨團幹事長鄭運鵬說，賴清德是台灣民選總統以來資歷最完整的總統參選人；湧言會立委林楚茵笑稱祝福、樂觀其成；正國會黨團書記長吳琪銘亦指，台灣需要有經驗的領導者，他絕對支持賴清德。

民進黨立法院黨團今天上午舉行記者會，回應輿情及媒體提問。

對於賴清德明天將登記參選總統初選，新系的鄭運鵬表示，在他的觀察裡面，賴清德是台灣民選總統以來，資歷最完整的總統參選人，他曾擔任立法委員、地方首長、中央行政院長、副總統，不但政績卓著，在北台灣出生、南台灣服務，在副總統任內，也是美國和日本等主要友邦（指理念相同國家）給予肯定、接受、熟悉的台灣領導者，可說是內外兼修、資歷完整，相信是最受到肯定、最有成績的參選人，若賴清德登記爭取民進黨總統提名的話，他個人將全力祝福，也全力支持他。

同屬新系的民進黨立委劉世芳也說，如果沒有其他合格總統候選人登記的話，賴清德將是代表民進黨的總統候選人，民進黨團表達深深祝福及支持；另對於賴清德是否將邀約立委餐敘，劉說，今天好像有正國會的餐敘，她先前也談過，一個團結的民進黨，才能領導台灣未來發展，除了總統候選人登記，下周也會有立委候選人登記，邀約各個立委是為了聽取民意、對於選區及國家未來發展的意見，這是非常好的參考意見。

湧言會的林楚茵表示，民進黨內跨派系對於賴清德領表登記都樂觀其成、非常祝福，盼依照民進黨初選期程，按部就班的端出政策願景，讓民眾知道；派系屬性為挺賴的民主活水連線的立委洪申翰說，民進黨去年經歷大敗，有很多值得檢討的地方，而賴清德接任黨魁後，領導民進黨一步一步站起來，接下來民進黨會產生總統候選人，民進黨將團結打贏2024勝仗。

正國會的吳琪銘說，賴清德出身基層，而且熟悉國防、外交事務，台灣需要一個有經驗的領導者，他個人絕對支持賴清德參選總統。他細數，不管是治理台南市或中央經驗，賴清德更痛惡黑金，未來對台灣百姓的幫助會非常有益，讓台灣更加的安定。