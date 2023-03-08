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大陸抽砂船盜採砂石被沒收　「VR虛擬實境全船導覽」688萬拍出

▲▼因盜採砂石被查扣的中國籍抽砂船，在拍賣會上以688萬賣出。（圖／翻攝自YouTube行政執行署士林分署頻道）

▲▼因盜採砂石被查扣的中國籍抽砂船，以VR虛擬實境線上展示，在拍賣會上以688萬賣出。（圖／翻攝自YouTube行政執行署士林分署頻道）

記者林名揚、郭玗潔／連江報導

去年一艘大陸籍抽砂船，違法在連江縣南竿鄉海域內盜採砂石，遭連江地檢署查扣，連江地檢署囑託法務部行政執行署士林分署拍賣，並以VR製作虛擬實境影片，讓有意願民眾能在網路上越洋勘查拍賣標的，該抽砂船也順利於昨（7日）下午以688萬拍定。

海洋委員會海巡署艦隊分署第十海巡隊，於去年查獲中國籍抽砂船「展盛98號」違法在連江縣南竿鄉海域內盜採砂石，並逮捕8名中國籍船員，經檢察官聲請羈押後，已經法院依據新修正之土石採取法，從重判決1年至1年4月不等徒刑確定，並已在連江分監執行中。

▲▼因盜採砂石被查扣的中國籍抽砂船，在拍賣會上以688萬賣出。（圖／記者翁伊森翻攝）

連江地檢署表示，為落實沒收制度，徹底剝奪犯罪工具，以發揮嚇阻目標，首次囑託行政執行署執行拍賣程序。鑑於台馬距離遙遠，又逢冬天風浪大，飛機船班均受影響，為增加民眾投標意願，行政執行署署長林慶宗等人特別飛到馬祖，親自登船勘查現況，並首度以VR新科技製作虛擬實境影片，讓有意願民眾得以上網方式越洋勘查拍賣標的，始能順利拍定。

連江地檢署強調，中國抽砂船近年來，頻繁越界至馬祖海域抽砂，已造成馬祖海洋生態浩劫、影響馬祖漁民生計及航道安全，更破壞我國海岸維護及國土海域完整，地檢署將持續依法嚴密監控，勇於逮捕人犯，並即時查扣船舶拍賣，對任何違法越界抽砂行為，決不寬貸。

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