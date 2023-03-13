AirPods將再進化！彭博：將有健康新功能、舊機也能用

▲外媒曝AirPods未來可能具備更強大的健康功能。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據彭博社的記者Mark Gurman最新資訊，蘋果的 AirPods 可能會在未來一兩年內獲得更強大的聽力健康功能。Mark Gurman在最新一期的Power On時事通訊中表示，他相信蘋果將在未來一兩年內將 AirPods 升級為健康工具，能夠獲取某種聽力數據。

近年來，蘋果已經為 AirPods 添加了多項以聽力為中心的功能，例如 Live Listen 和 Conversation Boost，但 Mark Gurman 指出，此類功能尚未獲得美國食藥署批准用作助聽器替代品。鑑於蘋果對健康功能的目標，他預計 AirPods 將在不久的將來更正式的承擔這些功能。

先前天風國際分析師郭明錤也曾強調該公司打算為未來的 AirPods 型號添加生物識別健康監測功能。蘋果專利申請中也描述了一種耳塞的健身監測系統，該系統結合先進的生物識別傳感器，可通過皮膚接觸和內置運動傳感器檢測生理指標，包括溫度、心率、排汗水平等。蘋果技術副總裁 Kevin Lynch 也暗示，AirPods 未來可能成為額外健康數據的來源。

新的聽力健康功能不一定只會出現在新 AirPods，因為當前型號已經包含支援此類功能的喇叭和麥克風，並且可以通過更新讓現有產品能使用新功能。