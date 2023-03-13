要求「機長開快點」真提早到！乘客被挖身分不簡單　航空公司回應

▲趙男要求機長開快點。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名趙姓乘客6日搭乘山東航空的客機，前往濟南轉機，因為飛機起飛延誤1小時，他擔心無法轉乘下一趟航班求助機組人員，「麻煩機長開快點！」結果機長下一段幫他提速，非但沒晚點，反而提前20分鐘抵達濟南。此事引發外界質疑飛行安全，山東航空回應稱，符合安全規範。

據《極目新聞》報導，趙男稱，自己本來預留夠了時間到濟南換乘，但山東航空的航班因為天氣原因起飛晚點了1小時，留給自己轉機的時間完全不夠了。

他上飛機後，跟乘務長說了此事。機長表示，下一段幫他提速就可以轉機。結果飛機非但沒晚點，反而比原定時間提前20分鐘落地濟南，自己5分鐘就完成了轉機過程。

趙男拍攝的影片還顯示，趙男落地後，引導他的工作人員還稱，「來得及，飛機就在那邊，登機牌已幫忙打好。」

此事引發網友熱議，「不愧是山東航空」，但也有網友認出，趙男經常乘坐航班，綽號趙白金，拍攝各種坐飛機的影片炒作，還偷拍乘務員的工作挑航空公司的刺，網友吐槽稱，「航空公司沒必要慣著他，其他乘客的飛行安全不顧了嗎？」

3月10日下午，山東航空也在官微發布了情況說明，該航班機組在空管指揮下嚴格按照民航安全規範和山航運行規範執行航班任務。因該航班時刻調整，為確保旅客順利完成中轉，濟南地面工作人員按「旅客急轉機」服務程式保障。經山航各保障環節工作人員密切協作，在較短時間內幫助趙男順利轉機。