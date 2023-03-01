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乘客喊「帥哥司機幫我打針」！小黃運將見備註飆髒話：扣分也不接

▲▼計程車,司機,小黃,代駕,運將。（示意圖／ETtoday資料照）

▲台灣的計程車十分方便，線上也有許多App能夠叫車，但遇到什麼樣的客人，司機很難選擇。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

台灣計程車的車資與國外對比相當平價，因此有乘車需求時，不少人會選擇打電話叫車。不過，一名司機透過App接客，日前卻收到奇葩的乘客備註，嚇得他當場罵了髒話，且「寧願被扣分也不接」，離奇的備註內容曝光，也有許多網友罵翻。

這名司機在「爆廢公社」分享照片，他日前接到了一張App訂單，上車地點為桃園市桃園區的某處，不過乘客在備註欄卻留下了許多怪異的話語，例如「需要帥哥司機讓我座（坐）副駕駛座，且希望司機大哥可以穿各種制服X我的XX」等。

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▼乘客留下的備註相當情色，讓小黃司機嚇到拒接。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

▲▼小黃司機嚇到拒接。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

而在備註的文末，乘客甚至還自稱「我是超愛被司機大哥打針X屁眼的XX男人」，噁心的備註讓司機感到反胃。對此，司機也忍不住罵出口，「X！北X腦X，寧願被扣分也不接」，顯然也對這名乘客感到不滿。

超扯備註曝光後，不少網友留言狂勸，「遇到瘋子，若讓他搭車又被告性騷擾就大條了喔！可見是整司機的喔」、「病成這樣，到底吃了多少藥？好笑嗎」、「直接載去警局報案，性騷擾成立」、「同志朋友就是被你們這些爛屁股給拖累了。」

 

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