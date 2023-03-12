酒駕還逆向！高雄阿北朝員警「迎面而來」　這下慘了

▲陳姓男子逆向遇到巡邏員警。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名陳姓男子（65歲）10日下午3時許，騎機車行經鳳山區中山東路時，貪圖方便逆向走單行道，沒想到對面正好來了巡邏員警，員警將他攔下後，盤查時又發現陳男身上有酒味，一測酒測值0.25毫克，警方除了將他依公共危險罪送辦，還開了逆向行駛的600元罰單，禍不單行。

▲陳姓男子被發現有酒精反應。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鳳山分局埤頂派出所警員李政憲10日下午3時許巡邏時，行經中山東路單行道，見一男子騎機車竟然逆向行駛朝警方「迎面而來」，於是將他攔查。

騎車的陳男被攔下後，經警方告知違規事由，陳男表示不知該處為單行道，隨口說了句「我今天剛騎而已欸」，警方正疑惑陳男語意時，一靠近便聞到一股酒味，詢問其有無飲酒，陳男也很乾脆地坦承剛剛喝了兩罐啤酒。

▲陳姓男子的酒測值超標。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方依規定對陳男實施酒測，酒測值剛好是0.25毫克，超過法定標準值，警方於告知陳男3項權利後依規定逮捕，詢後依公共危險罪移送地檢署偵辦，逆向行駛違規部分，則依道交條例第45條1項1款：汽車駕駛人，不按遵行之方向行駛，開出600元罰單。

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