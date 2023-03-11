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台北市議員詹為元昨天結婚了　新婚妻陳姿吟為旅遊資深記者

▲台北市議員詹為元與旅遊資深記者陳姿吟結婚了！（圖／陳姿吟提供）

▲台北市議員詹為元與旅遊資深記者陳姿吟結婚了！（圖／陳姿吟提供）

記者張佩芬／台北報導

去年11月以73%的支持度獲得國民黨台北市松山信義區市議員初選，取得唯一一席新人提名，並順利當選議員的詹為元，昨(10)日中午帶著交往4年，早就被稱為詹太太的旅遊記者陳姿吟，前往信義區戶政事務所登記結婚。

詹為元與陳姿吟因為臉書上共同的朋友結緣。詹為元說，陳姿吟個性活潑開朗，是他的開心果，自己個性比較內斂，喜怒哀樂比較不明顯，EQ也比較高，與陳姿吟形成互補，他覺得這是婚姻中非常重要的一環。

▲競選期間陳姿吟(右)就已經被稱為詹太太。（圖／陳姿吟提供）

▲詹為元(中)選舉期間陳姿吟(右)就已經被稱為詹太太（圖／陳姿吟提供）

兩人昨日辦完結婚登記後，就各自展開忙碌的工作，預計明年才會正式辦婚宴。陳姿吟昨日中午出席加拿大育空旅遊局記者會，在現場記者陸續離席後，悄悄秀出手上鑽戒，透露剛辦完結婚登記，育空旅遊局亞太區市場拓展經理山本 安彥立刻要求與新娘子拍照，並表示會刊登在該局網頁上。

陳姿吟透露，她是多年前在電視上看到擔任台北市長參選人丁守中競選團隊發言人的詹為元說話很有條理，聲音也好聽，好奇的上臉書查看他的資訊，發現詹為元臉友有兩人共同的朋友，就探聽了一下，朋友立刻拉兩人互加臉友，但她自己覺得很丟臉，都不敢做回應，後來是詹為元經常在自己的限時動態按讚回訊息，有一次詹為元到杭州訪問，主動和她聊起旅遊，才開始有互動。

▲兩人甜蜜的日常。（圖／陳姿吟提供）

▲兩人甜蜜的日常。（圖／陳姿吟提供）

陳姿吟目前是鏡周刊旅遊記者，也曾在其他媒體任職，主跑旅遊近十年，她認為自己個性外向，也比較衝動，有時候遇到煩心的事，詹為元都能理性分析與開導，有安定的感覺，自己父母也很喜歡這位準女婿，原本一年多前就準備結婚，因為疫情與選舉拖延，現在則是因為婚宴場所太難訂，決定明年才辦婚宴，蜜月地點也還沒選好。

詹為元曾任郝龍斌競選黨主席團隊、丁守中辦公室發言人、蔣萬安國會辦公室法案助理等職，去年選局著重在媒體、網路上的空戰曝光與社群互動，選戰策略強調理性、中立的形象，努力爭取中間選民，當時陳姿吟積極為他助選。

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