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幕後／藍喊「世代交替」恐成世代對立？　黨內不願戰艱困選區原因曝

▲▼國民黨台北市議員徐巧芯與黨籍立委費鴻泰出席活動前破冰握手 。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台北市議員徐巧芯與黨籍立委費鴻泰出席活動前破冰握手 。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

去年九合一地方選舉甫落幕，國民黨市議員徐巧芯、徐弘庭就相繼喊出「世代交替」，欲挑戰同選區資深立委費鴻泰、賴士葆，雙方隨即短兵相接，看似2024立委提名大戰已然山雨欲來，然而更深一層的政治意涵，則是呼籲黨主席朱立倫舉辦黨內初選，因此壓力不只在現任地方立委，也在國民黨中央。黨內人士指出，根本原因在於國民黨始終沒有完善初選制度，且人才培育出問題，因此才少有人願意真正去挑戰、深耕艱困選區。

國民黨長年陷入「少子化」危機，相較台灣40歲以下人口占40%以上，國民黨40歲以下青壯黨員卻佔總數不到5％，可謂完全脫節；究其原因，國民黨悠久的歷史是光榮，但也是包袱；為數眾多的政治家族，其政二代、政三代挾龐大資源與勢力在黨內開枝散葉，令一般毫無背景的青年世代望而生畏，阻礙了國民黨的新陳代謝。

對於本次順利連任議員的徐巧芯、徐弘庭遂接連高喊「世代交替」，前者欲挑戰同選區現任立委費鴻泰，後者則欲挑戰立委賴士葆。黨內出現擔心這些聲音恐怕演變為「世代對立」的聲浪；另有黨內人士直言，這些喊世代交替的議員很多本屆都獲得保障不用初選，現在卻反過來要爭立委初選，根本「不講武德」；同時也認為，現在國民黨台北市議會席次剛好過半31席，如果一個一個都跑去選立委，國民黨在台北市議會的優勢恐怕不再，甚至可能正副議長都被拉下台。

▲▼國民黨青年部前副主任詹為元。（圖／詹為元提供）

▲國民黨北市新科議員詹為元。（圖／詹為元提供）

對此，新科議員詹為元指出，立委選舉本來就該有初選制度，並且是長期以來確定的，當有制度出來後大家就能好好預備，但國民黨每一次初選卻都有不同制度，因此有人會認為，這次可能不用初選，可能可以現任優先？或是又覺得要黨員投票，還是又想要全民調？不管如何，「我覺得維持一個明確的制度出來，讓大家可以提前預備，這是黨中央需要好好討論的事情。」

詹為元進一步說，當有初選制度出來後，對於現任者與挑戰者都是好事，民進黨過去有初選的情況下，現任者能夠提早佈局、進入選戰節奏裡，而挑戰者需要透過初選的方式，擊敗現任者後，再一步一步獲取選民的認同，提前打一仗對於勝選絕對有比較大的幫助，但國民黨過去擔心這件事，因此經常協調以現任者為優先；「現任者當然有優勢，但必須說，挑戰者若連現任者都打不過，要如何去與對手政黨廝殺？不要害怕初選是很明確的事情。」

不過，若徐巧芯等人自詡為戰將，為何不去挑戰國民黨長期以來的艱困選區，比方綠營立委何志偉士林大同選區才對，不應該在藍營內部製造世代對立。黨內人士直言，國民黨人才培育有問題，比方說民進黨蔡培慧第一次挑戰馬文君在南投第一選區輸了，上次挑戰許淑華的縣長也輸了，但這次立委補選還是繼續戰，這就是民進黨願意培養選將在艱困選區；徐巧芯若挑戰艱困選區，黨內有制度去支持嗎？輸了就是輸了，黨中央換了一個黨主席、改朝換代後更不會持續支持，過去很多經驗來看，國民黨有人去挑戰艱困選區後，選輸了就消失了。

▲▼ 朱立倫嘉義感恩茶會肯定王育敏　王育敏：將組非綠聯盟共同作戰 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲台中市副市長王育敏。（圖／記者翁伊森翻攝）

該人士舉例，前文傳會主委王育敏選完嘉義縣後，不就回到台中市了嗎？她這次選舉對於國民黨在地方經營是沒有意義的，沒有一個強而有力的人願意在當地深耕，因此綜觀而言，國民黨政治人物比較不敢去挑戰艱困選區。

如今隨著2024立委大選越來越近，國民黨「世代交替」呼聲再起，最終到底會是老幹開出新枝，還是老幹卡住新枝，考驗著黨內要角的智慧，全國選民都在看。

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徐巧芯費鴻泰詹為元國民黨

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