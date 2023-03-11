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寵物狗屍體「被北韓鄰居挖出」煮熟吃掉　市民嚇爆：到底有多餓？

▲▼金正恩3月2日前往平壤和盛地區參與北韓植樹節活動。（圖／路透社）

▲北韓金正恩政府面臨各地糧食不足問題。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）糧食不足情況嚴峻，據外媒消息指出，就連位於東北岸、靠近俄羅斯邊境的港口重鎮羅先市的居民們也面臨糧食取得困難的窘境，本月初傳出一名羅先市民竟然餓到把被埋在山上的寵物狗屍體挖出，帶回家煮熟食用。據信，這件事傳遍了羅先市，大部分居民都感到衝擊，「到底有多餓？」

▲▼北韓寵物狗、北韓平壤2016年新開幕的動物園展示雪納瑞犬、德國牧羊犬、西施犬和聖伯納德犬等數十種犬類，民眾參觀時餵狗。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓傳出有寵物狗的遺體埋葬後，竟被鄰居挖出食用。圖為平壤2016年新開幕的動物園展示雪納瑞犬、德國牧羊犬、西施犬和聖伯納德犬等數十種犬類，民眾參觀時餵狗互動。（圖／達志影像／美聯社）

根據Daily NK報導，北韓最早設立的自由經濟貿易區之一的羅先特別市，最近糧食短缺情況也在惡化。咸鏡北道一名消息人士10日向Daily NK透露，羅先市一名居民日前目睹了當地一名華僑將去世的寵物狗帶到附近山上，挖好洞將狗狗埋進土裡。結果那名居民竟然當晚就回到現場，挖開土壤把狗屍帶回家烹煮，並和家人一起享用。

報導指出，雖然北韓食用狗肉頗為一般大眾接受，但也有很多人認為養來當做寵物的伴侶犬，與作為食用目的飼養的犬隻不同，聽到居民挖出別人家死掉的寵物狗的屍體，甚至煮來吃的消息，讓許多羅先市民不禁受到巨大衝擊而感嘆，「到底有多餓才會煮寵物狗的屍體來吃啊？」

▲▼北韓狗肉餐廳、吃狗肉，2018年平壤民眾在三伏天食用狗肉，傳統上認為狗肉是一種增強體力的食物。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為2018年平壤一家狗肉餐廳，民眾在一年中最熱的三伏天食用狗肉，據稱傳統上認為狗肉是一種增強體力的食物。（圖／達志影像／美聯社）

據消息人士表示，北韓從1980年代末以後，勞動黨幹部們為了炫耀財力或權力開始會飼養寵物犬，從1990年中期開始，把狗當寵物養的普通平民也逐漸在增加，「雖然是單一事件，但仍能充分看出當地糧食情況有多麼困難。對於不解決糧食問題卻強調人民過著幸福生活的國家情勢，居民的不滿正在進一步升高。」

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