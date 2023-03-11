振奮人心！貨船睽違一個月抵達馬祖莒光　民生物資需求大大紓解

▲貨船睽違一個月抵達馬祖莒光鄉，民眾的民生物資需求得到大紓解。（圖／翻攝民進黨連江縣黨部主委李問臉書）



記者陳韻如／綜合報導

退伍老兵陳竑任5日在臉書曝光照片，馬防部阿兵哥遲遲等無運補，在退潮沙灘上寫下「伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」、「伙房主菜是白飯」等語，引起各界譁然。睽違一個月，貨船今（11）日上午終於抵達馬祖莒光鄉，讓民眾對物資的需求終於獲得紓解。

近日馬祖莒光鄉沙灘出現「馬防部伙房都沒肉，肚子餓都吃罐頭泡麵」、「馬防部伙房主菜是白飯」、「不要罐頭」的字樣。事件曝光後，馬防部立刻發布新聞稿澄清，負責運補冷凍副食品的軍租民船近期因海象、故障因素延航，且當地資源有限，肉類供應不足，暫以軍用罐頭替代，並協調空軍6日出動C-130力士型運輸機空運副食品。

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不過，軍方的物資需求可以靠軍機解決，但莒光鄉民眾的民生物資，仍須仰賴穩定的貨船。對此，民進黨連江縣黨部主委李問表示，這段期間莒光相關討論很多，但重點應該回歸莒光的貨船航班是否能穩定開航。離島生活不便，如果各種物資希望穩定供給，一個月3個航班是基本所需。

李問提到，這陣子有不少鄉親表示，希望貨船能夠穩定，對於餐飲業、營造業來說也是格外的重要，但也有一部份鄉親有心理準備，因此也養成了冷凍庫存食物的習慣。

李問表示，離島運貨量少，當貨船因為成本不願意開航，生活各面向便面臨長期困境，因此政府也需要積極協調，他也會讓交通部更全面了解地方情形，但同時也希望現任的縣政府主政者，能更加重視。

而就在今日，暌違整整一個月，貨船終於將民生物資送達莒光鄉。李問表示，上一次開航是2月11日，而今日這艘船載了莒光需要的民生用品、食材、油料、建材等物資，解決東莒、西莒兩島的生活和建設所需，讓民眾對物資的需求大大得到紓解，而14日會再開一班貨船，15日抵達莒光鄉，讓後續仍欠缺的物資、建材趕緊補上。