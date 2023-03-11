菲利普離世2年「新愛丁堡公爵」出爐！他生日當天獲英王冊封

▲愛德華王子與蘇菲王妃。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

英國已故女王伊莉莎白二世的夫婿菲利普親王2021年逝世後，其頭銜愛丁堡公爵便一直懸缺。時隔2年，國王查爾斯三世終於在胞弟愛德華王子生日當天，將這個原屬於父親的頭銜賜給他，未來愛德華王子將終身持有愛丁堡公爵的頭銜。

根據《路透社》報導，白金漢宮發表最新聲明指出，查爾斯三世已經在3月10日、愛德華王子59歲生日當天，親自將愛丁堡公爵的頭銜賜封弟弟，而這也是菲利普親王生前的頭銜。如此一來，愛德華王子將成為伊莉莎白二世去世後，首位被授予新頭銜的王室成員。

菲利普親王在與伊莉莎白二世1947年結婚當天，獲封愛丁堡公爵頭銜，直到他本人2021年4月9日離世。在父親去世2年後，愛德華王子成為第13任愛丁堡公爵。事實上，愛德華王子已經繼承父親的多項公務，包含在愛丁堡公爵獎慈善機構的工作。

現年59歲的愛德華王子是伊莉莎白二世最小的兒子，據悉，菲利普親王生前就曾表達想讓愛德華王子取得愛丁堡公爵爵位的意願，然而最終決定權仍在查爾斯三世手上。查爾斯三世的加冕典禮將於5月登場，屆時愛德華王子就會以愛丁堡公爵的身分出席儀式。

愛德華王子目前持有的威塞克斯伯爵爵位（Earl of Wessex），未來則會由15歲的兒子詹姆士塞文子爵（Viscount Severn）繼承。