台灣還有賣「10元珍奶」！蔡阿嘎親自到場：喝到想哭　地點曝光

▲台灣竟仍買到10元珍奶，蔡阿嘎親自到場「喝到快哭了」。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

網搜小組／趙蔡州報導

珍奶是台灣人最喜愛的飲品之一，也是外國人來台必喝的飲料，不過售價已隨著近年物價上漲不斷飆升，漲到可能平均一杯要價50、60元，貴一點的甚至賣破百。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎近日在臉書分享，他在苗栗找到一間商家，珍珠奶茶一杯只要10元，而且還蠻好喝的，貼文一出立刻引發網友熱議。

蔡阿嘎9日在臉書及IG發文，表示他在苗栗竟然找到仍賣10元的珍珠奶茶，直呼非常不可思議，「此時此刻，苗栗真的還有10元珍奶，而且還蠻好喝的」。他後來詢問老闆，為何一直沒有漲價，始終維持10元的價格，老闆就說「我沒請小姐（店員）啦，自己做，薄利多銷」，讓他聽了十分感動，「喝到想哭！」

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▲招牌上可以看見，珍奶小杯的只要10元，大杯的則要價20元。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

蔡阿嘎接著也貼出價目表，可以看見不論紅茶、奶茶還是珍珠奶茶，小杯一律10元、中杯一律15元、大杯也只要20元，並在下方留言處，公開飲料的名字及位置「苗栗玉清宮前面的朱媽媽豆花，太佛了！」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「果然苗栗國，連物價都不同國度」、「從小喝到大，從來不漲價」、「10塊錢真的很佛」、「這家真的CP超高啦，便宜又好喝」、「會不會以後買，就要排隊了哈哈哈，古早味超喜歡」、「苗栗人報到，嘎哥一定也有去吃苗栗專屬的熱狗！」