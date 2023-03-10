Google先花3億談共榮　唐鳳：媒體分潤要分階段「沒排除」

▲數發部長唐鳳（圖／記者陳世昌攝）

記者陳弘修／台北報導

有關國內媒體與跨國數位平台Google、Meta的「媒體議價」議題，國內業者與數位平台的第二輪對話預定在3月下旬舉行。數發部長唐鳳表示，之前有純網路媒體業者，希望沒有紙本或是頻道的網路媒體能具體參與，此次對話不管是由NCC或是由文化部出面結合，純網媒業者都會一起納入參加。

對於Google宣布以三年3億元的預算，推出台灣新聞數位共榮基金，數發部表示，樂見 Google 提出數位轉型共榮方案，數發部也支持新聞有價，同時盼望其他大型跨境數位平台跟進仿效。行政院跨部會小組即將啟動新一輪新聞業和數位平台間的共榮對話，以進一步推動平台、新聞共榮。

對此，唐鳳8日在公開受訪時也表示，數發部第一波的協調就是Google與Meta，現在Google即將提出具體方案，也希望Meta儘快也提出這樣的方案。

至於Google表態現在不談分潤但關注共榮，提出3億基金是否與目前國內正在催生的媒體分潤、議價期待有落差，根據工商時報報導，唐鳳表示，對數位平台來說，提供本來就有提供的服務是比較容易調度的資源，分潤屬於澳洲模式，是另外一種資源，要分階段，不是說調度現在的資源以後就沒有其他的，她認為並沒有排除性。

談到國內媒體業者和數位平台何時會有第二輪對話，唐鳳表示，在先前的跨部會議上，行政院政務委員吳政忠有提到希望沒有實體的紙本或是頻道的純網媒納入，因此，不管是NCC還是文化部出面，會把純網媒結合起來然後進行第二輪的徵詢。

Google在3月8日宣布將推出為台灣新聞業者量身打造的「台灣新聞數位共榮基金」，內容為：未來3年內將挹注新台幣3億元協助新聞產業，由數位經濟暨產業發展協會獨立管理，來支持新聞產業的轉型發展和永續經營，並將持續與台灣政府和產業夥伴溝通、合作、共創新局。

Google表示，該基金開放所有台灣新聞媒體申請，凡產製內容具原創性、符合公眾利益的新聞媒體都能報名和提案，待方案確認後，再由協會審定、核發經費。目前協會規劃每單位每年以申請一個計畫為原則，預計在2023上半年完成第一輪徵件。