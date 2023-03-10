快訊／2024大選投票日出爐！　中選會公告：1月13日

▲2024大選投票日出爐。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

中選會今（10日）舉行委員會議，會中討論通過第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉日，定於113年1月13日（星期六）同日舉行投票。

中選會表示，第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉，經該會第586次委員會議決議同日舉行投票。至於投票日期，該會於112年2月22日邀集考選部、內政部、教育部、經濟部、勞動部、行政院人事行政總處及各直轄市、縣（市）選舉委員會研商，並提報今日委員會議討論，決議定於113年1月13日舉行投票。

「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉工作進行程序表」，重要選務工作日程如下：

(一) 112年9月12日發布總統、副總統選舉公告及發布在國外之中華民國自由地區人民申請返國行使總統、副總統選舉權登記公告

(二) 112年9月12日至12月4日受理申請總統、副總統選舉返國行使選舉權選舉人登記

(三) 112年9月13日至9月17日受理申請為總統、副總統選舉被連署人

(四) 112年9月18日公告總統、副總統選舉被連署人

(五) 112年9月19日至11月2日受理總統、副總統選舉連署書件

(六) 112年11月7日發布立法委員選舉公告

(七) 112年11月14日前公告總統、副總統選舉連署結果

(八) 112年11月16日公告總統、副總統與立法委員選舉候選人登記日期及必備事項

(九) 112年11月20日至11月24日 受理總統、副總統與立法委員選舉候選人登記之申請

(十) 112年12月5日前審定總統、副總統選舉候選人名單，並通知抽籤

(十一) 112年12月11日總統、副總統選舉候選人抽籤決定號次

(十二) 112年12月15日前審定立法委員選舉候選人名單，並通知抽籤

(十三) 112年12月15日公告總統、副總統選舉候選人名單

(十四) 112年12月16日至113年1月12日辦理總統、副總統選舉候選人電視政見發表會

(十五) 112年12月20日區域、原住民立法委員選舉候選人抽籤決定號次、全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉候選人名單公告之政黨號次抽籤

(十六) 113年1月2日公告立法委員選舉候選人名單

(十七) 113年1月3日至113年1月12日辦理立法委員選舉候選人公辦政見發表會

(十八) 113年1月13日投票、開票

(十九) 113年1月19日前公告總統、副總統與立法委員選舉當選人名單

(二十) 113年1月25日前致送總統、副總統及立法委員選舉當選證書