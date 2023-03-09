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學會用ChatGPT=增10倍能力！AI專家教GPT攻略：未來轉變比想像快

▲▼美國人工智能公司「OpenAI」開發的「ChatGPT」掀起熱議。（圖／路透）

▲「ChatGPT」掀起熱門討論，專家也認為學會使用等於增加10倍能力。（圖／路透）

記者林育綾／綜合報導

AI人工智能話題不斷，近來使用ChatGPT人數不斷攀升，不過你曉得怎麼妥善使用它來幫助自己嗎？人工智慧專家維圖歐索(Virtuoso)表示，AI的未來將為世界帶來巨大改變，影響的專業領域與速度，可能比大家想像得來得快且深，他也形容，如果曉得怎麼運用ChatGPT，就像「有了10倍超能力的工作者」。

人工智慧AI專家維圖歐索(Virtuoso) 在相關研究領域和創新應用上有多年經驗，曾擔任世界頂尖科技公司的顧問，一直在關注人工智慧的快速發展及其無限可能。針對近來許多人關注的ChatGPT，他也寫下新書《都問AI吧！ChatGPT上手的第一本書》，透過10個章節，分析GPT的能力、在各行業的潛在應用，也教讀者怎麼在自己的專案中使用GPT-3，同時討論GPT-3的倫理和對社會的影響。

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▲ChatGPT。（圖／CFP）

▲ChatGPT或GPT-3的模型，能夠以比人類快上10倍甚至20倍以上的速度生成文本。（圖／CFP）

他提到，ChatGPT或GPT-3的模型，能夠以比人類快上10倍甚至20倍以上的速度生成文本，並且生成的文本質量高。使用者只要將自己的工作透過語意拆分成「多個小任務」，讓GPT-3分別完成，再將結果組裝起來，就能像有了「10倍超能力」的工作者一樣高效完成工作。

不過他也說，一個人擁有10倍超能力是一件好事，但是當幾百萬人有了10倍超能力，那會發生什麼事情就難以想像。因此，ChatGPT的推出，可能成為當前科技史上影響最大的事件之一。當每個人都擁有超能力時，各行各業將會發生怎樣的變化呢？

維圖歐索說，乍看之下GPT的誕生似乎只影響文學界，其實是「影響多個行業」，因為各行各業的書面表達、交流、知識保存、創造都是以文本為基底，所以受影響可能是全方面的。另外有人以為
GPT目前只具備通用知識，尚未入侵專業領域，他認為「這只是一時的錯覺」，「隨著GPT不斷地學習和進化，它的應用範圍可能會不斷擴大，並且將對各種領域產生深遠的影響。」

他說明，目前開放的GPT是一個通用引擎，不代表這個引擎未來不可能進化；事實上它很有可能加入專業知識庫，進行資料訓練和結果微調。許多人們認為不可能被顛覆的領域，如專業技術教育、醫療保健、金融等領域的工作崗位，也都可能會受到影響。

不過他也說，隨著工作者擁有「10倍超能力」，也要關注可能引發的道德和社會問題，像是工作者變成了超人，那麼壞人的能力是否也同樣提升？另外，人們一旦過於相信AI所提供的資訊，生成的結果萬一有嚴重的錯誤資訊，或管理AI的公司植入煽動性的看法，例如劍橋公司對脫歐事件，都可能帶來嚴重後果，「我們需要關注眾人使用這一強大技術，所帶來的潛在後果以及相關責任。」

▲▼《都問AI吧！ChatGPT上手的第一本書》。（圖／商周出版）

▲《都問AI吧！ChatGPT上手的第一本書》繁體中文版將由商周文化出版。（圖／商周出版）

《都問AI吧！ChatGPT上手的第一本書》繁體中文版將由商周文化出版，書中將介紹部分GPT的原理技術細節，讓讀者明白它的能力、限制、偏差，還會探討GPT在自然語言處理、生成任務、特定行業中的應用；更教人如何在專案中使用GPT-3，同時討論對倫理、社會的影響。編寫過程中，也考量了非技術性讀者的程度，有不少簡單易懂的說明和範例，幫助讀者理解GPT的概念和應用。

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