OL五星級飯店陪吃早餐！色老闆卻想吃她　揉胸狂吐舌頭下場慘了

▲房地產業OL送公司文件到飯店給老闆，卻遭老闆強壓猥褻。（示意圖／123RF，與本文當事人無關）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名OL小蕙(化名)在房地產公司打拼多年，是莊姓老闆的得力助手。去年她應莊男要求送文件到五星級飯店，莊男卻假藉共同吃早餐邀她進房，3度將她壓在床上強吻、揉胸，讓小蕙崩潰報警。台北地院審理，認為莊男犯行屬實，依犯強制猥褻罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬元，全案還可上訴。

判決指出，莊姓老闆於去年4月14日早上，以Line電話通知女下屬小蕙，要她將公司文件送到中山區某五星級飯店，並一起共進早餐。等小蕙於10時30分到場，莊男卻藉口時間已晚、已幫她打包好餐盒，要她一同回客房用餐。

小蕙不疑有他，在莊男房內吃完早餐，正討論離職一事，莊男突然上前強抱、親吻她額頭，還將她抱到床上揉胸強吻，小蕙不斷驚呼要他停手，莊男才暫時停止，隨後又忍不住強壓她狂吻揉胸，小蕙掙扎並以手交握胸前要他冷靜，莊男暫時罷手後又撲上去揉胸，就這樣反反覆覆猥褻她3次。

小蕙直到下午3點才脫身離開飯店，連忙報警處理，警方也在她胸部上採到莊男的DNA。

全案審理時，莊男否認兩人有任何肢體接觸。不過法官查看兩人訊息，案發後莊男表示「上次見面失禮的舉動，莊哥還沒跟蕙道歉」、「我想，我們兩個目前應該都在經歷極大的低潮，我無法了解蕙蕙到底受到多深的傷害....」

另外，小蕙也傳訊息給親姊，哭訴「我回家把自己洗了一遍還死命刷了浴室，真的很衝擊、反胃...我想清楚了，本來內心很捨不得這幾年打拼的一切，捨不得這份薪水。但我完全無法接受視為兄長的老闆對我這些舉動....」等語，莊男見無法抵賴，只好承認。

法官根據DNA、訊息等證據，判定莊男犯行屬實，審酌他最終與小蕙達成和解，依犯強制猥褻罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬元，全案還可上訴。