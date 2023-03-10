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中國隊又變強！「2大驚奇」可嘴一輩子　鄉民炸鍋：日職可以簽了

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平4局無失分換投，雙安2打點領軍，日本最終以8比1擊敗中國。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／劉維榛報導

對比中華隊的「洲際慘案」，B組預賽中國首戰以1:8同樣慘輸日本，不過球員比想像中還要強，第4局能從「二刀流」大谷翔平手中敲出安打；到了第6局時，又能從日職中央聯盟三振王手中轟出一發陽春砲，讓台灣鄉民驚嘆「他們又變強了！」

昨日經典賽「中日大戰」相當精彩，中國隊前7局多次化解日本攻勢，只失守4分的表現，讓台灣鄉民直言「前七局100分」、「他們又進步了」、「100分了吧能跟有大谷的日本打成這樣」。

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面對大谷翔平球速越催越快，以160公里速球連發強逼，但令人意外的是，進入第4局上半場時，楊晉瞄準99.4英里（約160公里）速球掃出左外野安打，讓中國隊有了首次上壘。

網友也熱議「打一支安打就可以嘴一輩子了」、「這在台灣可能一大堆隊伍在搶人」、「日職可以簽了，大陸收益遠超過他的合約」、「台灣要搶他的話，會先被美國選走」。

▲經典賽中國楊晉 。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國隊楊晉從大谷翔平手中敲出安打。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，今年24歲的楊晉，從2016年就開始參加國際賽，該年來台打U18亞洲盃，隨後曾兩年到在美國獨立聯盟參加賽季，2019年亞錦賽來台參賽，對韓國之戰演出3安打猛打賞，還轟出人生中第一支全壘打，當年以兩轟成為該屆全壘打王。

接著到第6局上半更是驚奇，開路先鋒梁培竟能從日本隊巨人王牌戶鄉翔征手中轟出左外野陽春砲，幫助中國隊打破鴨蛋，成功把比數追到1：3。

現年22歲戶鄉翔征是2022中央聯盟三振王，擁有12勝8敗，以及防禦率2.62的超強成績，共投171.2局送出154次三振，可說是日職頂級投手。

對於梁培能砲轟戶鄉翔征，中國總教練崔納（Dean Treanor）表示，那一轟，激起休息區的士氣，「我覺得我們是有機會贏得這場比賽，那是支巨大的全壘打，但重要的是，我們要想辦法讓更多打者上壘，也要有更好的投球。」

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