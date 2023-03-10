啦啦隊正妹「一字馬晃臀」干擾罰球算犯罪？南檢說明了

▲LuxyGirls啦啦隊在場邊一字馬狂晃蜜桃臀。（圖／翻攝自YouTube／BE HEROES）

記者閔文昱／綜合報導

近來籃球賽啦啦隊因干擾罰球受到討論，日前LuxyGirls在台啤球員蘇柏彰罰球時，一字馬且上下晃動臀部，此舉引發網友熱議，甚至有網友砲轟「低俗」。台南地檢署8日上午為「台鋼獵鷹職籃隊」舉辦首場法治教育訓練，針對啦啦隊「一字馬」的行為是否構成犯罪，南檢也做出解釋了。

台新夢想家啦啦隊日前因為在林書豪罰球時，以拍屁股等動作試圖干擾他，在球迷間引發討論。沒想到SBL於2月26日的球賽中，台啤球員蘇柏彰準備罰球時，球架下LuxyGirls的2名啦啦隊員穿著粉紅色丁字褲，背對球員做出一字馬，上下狂搖蜜桃臀，動作極盡煽情火辣，連坐在場外的球員都忍不住遮眼羞笑，也引發外界不同反應。

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▲啦啦隊干擾罰球惹議。（圖／翻攝自LuxyGirls IG、蘇柏彰妻IG）

台南地檢署與台鋼獵鷹職籃隊8日首次合作舉辦法治教育訓練，由台南地檢署檢察長葉淑文率主任檢察官蔡宗聖及檢察官柯博齡與台鋼獵鷹職籃隊錢韋成總經理、台鋼集團董事張博勝及台鋼獵鷹職籃隊隊職員40餘人共同與會，並由柯博齡檢察官講授職籃可能涉及不法情事之相關法律規定。

▲「台鋼獵鷹職籃隊」球團為增加球員及球團人員法治觀念，8日上午與台南地檢署舉辦首場法治教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其中，針對啦啦隊成員在場邊「一字馬」干擾球員罰球，這樣的行為是否影響球賽公平或是犯罪，葉淑文認為，一字馬只是體操動作，若沒有裸露行為，就不涉及妨害風化，因此啦啦隊以一字馬干擾球員罰球並不算是犯罪。