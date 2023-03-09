鴨蛋明起漲3元「創歷史新高」　端午節粽子恐掀漲價潮

▲鴨蛋明起大漲3元，恐衝擊端午節粽子價格。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內面臨史上最嚴重蛋荒，許多餐飲業者瘋搶鴨蛋填補雞蛋缺口，連農委會主委陳吉仲也建議消費者，買不到雞蛋可以改吃鴨蛋。導致鴨蛋市場供需吃緊，明（10日）起產地價大漲3元，每台斤來到48元歷史新高，恐連帶掀起端午節粽子另一波漲價潮。

新北市蛋商謝先生說，但全台灣只有200萬隻蛋鴨，不到雞蛋的10分之1，鴨蛋產量本來就是量少且固定，現在餐飲業面臨蛋荒，為了做生意只好改買鴨蛋應急，導致鴨蛋也是一蛋難求，以前零售端鴨蛋每台斤約60元，明起漲價後，可能上看65元，而且有錢也不一定買得到，恐影響端午節家戶包粽子，也牽動市場粽子的價格。

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屏東縣蛋類商業同業公會總幹事許源吉說，以往鴨蛋的需求是以端午節、中秋節為主，近來氣候異常、疫病關係，本來就影響鴨蛋產能，現在市場又瘋搶，鴨蛋銷量至少提升三成，加上正值端午節肉粽備蛋階段，坦言供貨壓力很大，量少需求又多，漲價是必然趨勢。

南門市場立家湖州粽業者跟《ETtoday新聞雲》說，鴨蛋黃從年初開始一直漲，已經從每顆6元漲到8元，明起鴨蛋漲價，每顆光是成本可能就會破10元，感嘆生意更難做了，是否調漲粽子價格，目前還再觀望，暫時還是先自行吸收成本。

農委會畜牧處副處長江文全則說，鴨蛋是全年性生產、季節性消費食材，鴨蛋黃冷凍保存可以存放半年，目前短期需求主要是餐飲業拿鴨蛋替代雞蛋，一般家庭替代使用並不高，目前正值端午節前兩個月的備貨期，預估端午過後，需求量就會減少，價格就會反映市場機制。