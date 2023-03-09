恐怖三寶！竹東台68匯流閘道休旅車「迴轉逆向」　車主急煞猛叭

記者陳凱力／新竹報導

台68線移動神主牌出沒！一名駕駛日前開車從竹東台68線高架離開，在匯入新中正橋時遇到右側閘道冒出一台逆向迴轉的三寶車，直行駕駛立即急煞並長按喇叭，而三寶車慢慢前進、後退喬回原本車道直行離開。

▲竹東新中正橋上的閘道匯入處，突然出現三寶冒頭準備逆向迴轉。（圖／翻攝YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」，下同）



YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享令駕駛人嚇出冷汗的行車紀錄器影像，新竹縣竹東鎮新中正橋上，一名從台68線離開準備匯進新中正橋時，右前方突然有休旅車冒頭，休旅車跨越槽化線看起來像是要左迴轉逆向的樣子，嚇得行車紀錄器的車主趕快踩下煞車。

▲行車紀錄器車主嚇得急踩煞車，連續長按喇叭警示對方。

休旅車聽到急促喇叭聲也嚇了一跳，短暫停了幾秒後，才開始倒退、駛回原來車道，但期間不斷有車輛行駛而來，險象環生，讓影片上傳者氣得直呼「移動神主牌」。

轄區竹東分局警方表示，這起跨越槽化線逆向迴轉違規案幸未發生事故，該駕駛已違反道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款，處新900元以上1800元以下罰鍰。同時此呼籲民眾駕駛車輛應遵守相關交通規則，注意道路標示標線之規範，不可任意切換車道、迴轉等違規行為， 否則交通違規將擔負罰鍰，甚至可能發生交通事故，得不償失。