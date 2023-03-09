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一看中華隊球員名單就搖頭！他嘆「台灣棒球真的爛」：少棒最可憐

▲▼2023WBC世界棒球經典賽中華隊。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊昨日首戰輸給巴拿馬。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

2023年經典賽昨天中華隊首戰5比12不敵巴拿馬，沒能率先搶下開門紅，讓許多球迷十分痛心，甚至將這場比賽形容為「洲際慘案」，就有網友直言，台灣棒球根本沒那麼強，雖然在世界棒壘球總會（WBSC）有前三名，但都是二、三流賽事跟少棒在賺積分，真正排名大概10名以外。

原PO在PTT發文「為什麼台灣人以為自己棒球很強？」認為台灣棒球真正排名，大概10名以外，「明明就真的很爛，有什麼不能講？有什麼好不承認？」台灣棒球雖然在WBSC有前三名，但他認為「看看就好」，都是用一些二、三流賽事跟少棒賺積分。

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談到台灣的棒球環境，他提到「少棒最可憐」，從小就得接受軍事化訓練，長大後手臂被操爛，學業也不行，出社會出路也不好；反觀美國小學球隊，光是跨區招生就被全美唾棄，國際少棒還有規定不能影響學童課業，不能有超齡球員，「台灣隊全都犯過了」。

接著原PO提到今年的中華隊，「球員名單出來，就知道要被血洗，從小看到大，劇本都一樣，笑死，神奇調度說是奇兵策略，安打串連不起來，打完再說有拿一兩分雖敗猶榮，每次劇本都一樣」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO認為，少棒最可憐。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友感嘆，「被2019年12強影響吧！尤其贏韓國那場，不過那場應該就是中華職棒的天花板了（贏韓職全明星）」、「中華隊本來實力就遠輸別人，之前是靠少數超強的一兩個投手壓制，不然早就常常被扣倒」、「以前還能撐七局，現在差點只打七局」、「因為其他項目更弱」、「說很強，都不敢面對用準職業打人家業餘」、「整個體制被自以為很懂的把持，人才不是出走就是凋零」。

不過也有網友幫補血，「就紅葉少棒吧」、「U18以下的確很強啊」、「近年來青棒表現不輸少棒，連兩屆世界盃都打進冠軍賽，還有一屆打贏美國奪冠，青棒的美國隊裡面可有好幾個大聯盟的大人物」。

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