中華隊5比12慘敗　球迷見「教練換他上場」傻爆眼！曝輸球關鍵

▲台中洲際棒球場湧入超過2萬名球迷為中華隊加油。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

2023棒球經典賽中華隊8日晚間首戰對陣巴拿馬，結果出師不利以5比12慘敗，讓許多球迷痛心，就有網友指出，這場比賽會輸球的關鍵，「人員的調度」是最大的問題，總教練對於國家隊的球員不夠熟悉，讓狀況差的旅外球員上場，造成無法挽回的局面。

原PO在PTT發文，「其實中華隊會輸在調度，不用太奇怪」，觀察近幾次的重大比賽，中華隊的亮點不多，「每每被人詬病最多的，絕對就是教練的調度」，他認為最大的問題，就是讓中職的教練去帶國家隊，對於球員的掌握度、熟悉度很薄弱。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲經典賽中華隊鄧愷威。（圖／記者李毓康攝）

他感嘆，「讓狀況差旅外球員在場上核爆只是理所當然的結果，難怪總教練是屎缺」，總教練要顧中職，還要顧國家隊，兩頭燒的狀況，最慘烈的結果就是雙敗。

貼文一出，網友也認同，「我也覺得這次選訓對旅外掌握明顯不足」、「上屆12強還有派人赴美觀察啊，這屆WBC就沒這麼做了，反觀日韓，都早早到美國跟混血球員聊天」、「技不如人一回事，調度造成輸更慘也是事實」、「最一開始調度觀念就錯了」、「輸沒關係，但比賽不能打得這麼難看，一堆謎之調度」。

▲網友認為鄧愷威熱身賽狀況就不好，教練卻派他在反攻時上場。（圖／翻攝自PTT）

也有網友PO文問，「今日最神奇的調度是哪一個？」網友紛紛提到旅美投手鄧愷威，「鄧阿，從熱身賽就爛，還換上來」、「鄧吧，熱身賽就知道狀況差了還上」、「世界奇觀七球滿壘舊金山巨人大投手鄧愷威」、「派鄧就是放棄比賽+1」、「鄧的投球，我真的看傻了」、「最神奇是鄧，最關鍵是菜鳥提油拆彈」、「鄧不只堆壘包還傳一壘失誤」、「鄧熱身賽狀況就那樣了，還接在反攻後的下個半局」。

然而，根據《中時新聞網》報導，資深球評曾文誠賽後直指，中華隊有一些比較大的問題，例如短打未成卻沒有造成雙殺、投手無法掌握好球帶，「調度有問題」，本壘的守護也有缺陷，明明有時間卻沒有攔到球，導致失分。