宜蘭雙屍懸案！　最大嫌疑人逍遙法外23年

▲2000年宜蘭三星一處荒涼的消波塊堆置場赫然驚見2具白骨，後續牽扯出莊家父子命案，兇手至今仍未伏法。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

驚悚懸案！2000年間宜蘭發生震驚社會的父子命案，由於2人燒成白骨碳化嚴重，後續警方好不容易查出死者為莊姓父子，並懷疑與他們同住的小兒子就是命案嫌疑人，雙方數度過招，且莊男未通過測謊而被檢方以《殺人罪》起訴，但法官卻以警方密集審訊、無直接證據等理由判莊男無罪，這起沈冤23年的父子命案，兇手至今仍逍遙法外。

回顧案情，2000年3月2日宜蘭三星蘭陽溪畔一處消波塊堆置場被民眾發現煙霧裊裊，以為發生火警上前查看，赫然見到2具白骨被燒到碳化，嚇得報警，警方獲報後進行調查，但由於衣物燒毀，再加上無其他相關證物，死者身分和案情一度陷入膠著，2個月後法醫DNA檢驗結果出爐，證實2具白骨應為一對父子，且兒子的白骨額頭疑似開過刀，雖然案情有突破性發展，但身分仍是問號。

為此，警方祭出懸賞50萬元期盼有人能提供線索，不過仍未果，時任刑事局一大二副組長的林淵城想出一個策略，2000年3月18日為總統大選投票日，依時間序，該對父子因死亡無法投票，警方調出選委會資料，清查宜蘭未投票之父子檔，共查出有18對父子未投票，但仍舊沒有進一步相關消息。

最後警方不死心，再度透過媒體報導呼籲親屬出面，機緣巧合下，台中1名莊姓婦人看見電視報導，且自己娘家父親和哥哥雙雙失蹤，遂主動聯繫警方，經過與莊婦之DNA比對，終於證實死者就是莊家父子。

▲2具白骨已燒到碳化，身上衣物只剩碎屑，為釐清死者身分，警方祭出懸賞50萬元，期盼民眾提供線索。

據莊婦表示，母親已經過世，父親患有嚴重氣喘、身體不好加上大哥腦部開刀智能不足，家中經濟由小兒子承擔，3人同住，但時常發生爭執。警方到父子3人家中訪查，卻發現父親和大哥的衣物生活用品已被清空，小兒子只回答「他們不會回來了，所以把東西丟掉」。父兄無故失蹤3個月餘卻未報警找人，加上側面得知小兒子好賭欠下債務，種種跡象都讓警方懷疑小兒子就是殺害父兄的最大嫌疑人。

檢警後續查出，命案發生前、2000年1月中旬，小兒子曾經強押大哥到五結鄉清水大閘門，企圖將他推入河中淹死，不過大哥情急下緊抓閘門鐵柱，苦苦哀求好不容易躲過一劫。雖然驚險保命，有智能障的大哥不良於行，但害怕弟弟再下毒手，為求生而「爬著逃命」，某天清晨獨自掙扎爬出社區，沿著濱海公路一路爬行好幾個小時，才被路過好心鄰居發現帶返家中，不久後莊家父子即行蹤成謎。

協助偵辦此案的林淵城回憶，面對老父和哥哥雙雙被燒死，小兒子意外淡定，言談間他自述過年期間去老闆家打牌，但警方查出根本沒有這場牌局；另外，莊男因為曠職問題，農曆年前已遭老闆辭退，他卻堅稱自己一直在上班，由於前後矛盾疑點重重，警方認為他就是最大嫌疑人，雙方接連鬥法過招。

警方先針對小兒子賣機車租汽車部分釐清，原來小兒子經濟拮据，連手機都被停話，他卻將身上僅有、最值錢的機車當掉去租車三天兩夜。小兒子表示自己先開車去看前妻但對方不在，接著開到頭城找友人閒聊後返家，到家時發現電梯故障，父兄受困，他致電管委會要求電梯廠商維修，隔天他告知父親要出門找工作，接著開車到台北。

▲當時協助偵辦此案的前刑事局警政監林淵城回憶，莊家父子雙雙身亡又遭焚屍，詭異的是同住的小兒子竟未報警。

但警方查出，確實有電梯故障一事，但是日期是在2月9日而非他租車當天的11日，和莊男說法有出入，此外，他租車到台北訪友找工作，卻說不清友人名字和住址，甚至反咬警方所查資料和通聯全屬謬誤。

雙方過招超過一周，莊男最後同意測謊，警方提問「是否用油燒死父兄」、「是否將2人載往消波塊堆置場」等問題，小兒子雖一概否認，但結果皆未通過測謊。

林淵城見狀認為案情即將水落石出，改變態度以溫情攻勢希望突破心防，他先軟言安慰小兒子，表示知曉他生活艱辛，不僅長期奉養患有嚴重氣喘的老父，也得照顧智能障礙的大哥，僅自己一人賺錢養家，肩上擔子沉重，甚至和妻子離異，莊男聽到這些，低頭沉思許久表情複雜，似乎打開心房，但隨即又恢復冷靜，一概回答「我不知道」。

最後檢方依《殺人罪》將小兒子提起公訴，法院一、二審卻判決無罪，因為法官認為小兒子在3天內經警方密集訊問高達5次，對於其身心狀態有一定之影響，不能憑測謊結果作為不利於被告之認定依據，該結果可能是因為過度偵訊所致，判決莊男無罪。案情翻轉再翻轉，父子雙屍懸案至今兇手仍未伏法。

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