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經典賽在洲際球場開打　林佳龍：任內投6千萬預算更新週邊設施

▲▼2023世界棒球經典賽。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲2023世界棒球經典賽。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者詹宜庭／台北報導

「世界棒球經典賽」8日正式開幕，台灣首戰對上巴拿馬。作為主場地的台中洲際棒球場，總統府秘書長林佳龍表示，除了要感謝前台中市長胡志強的建設基礎，他上任（台中市長）後也媒合職棒中信兄弟球隊認養洲際棒球場為主場，也投入6千萬預算更新球場及週邊設施改善，包括設置全台最大LED全屏螢幕計分板、排水系統、紅土草皮整修維護等，希望能夠為中職球隊與球迷帶來更好的設施與服務。

林佳龍指出，棒球是台灣國球，從1970年代以來凝聚台灣人的集體記憶，也讓台灣在世界舞台被看見。不論是過去守著收音機老球迷，或是現在透過網路轉播看球賽的新粉絲，特別是在國際賽事上，總是能夠讓全國球迷熱血沸騰。

對於台中洲際棒球場，林佳龍說，除了要感謝胡志強的建設基礎，他上任（台中市長）後也媒合職棒中信兄弟球隊認養洲際棒球場為主場，而中央也投入6千萬預算更新球場及週邊設施改善，包括設置全台最大LED全屏螢幕計分板、排水系統、紅土草皮整修維護等，希望能夠為中職球隊與球迷帶來更好的設施與服務。

林佳龍補充，洲際棒球場周邊的「迷你蛋」，中央也克服過去面臨工程延遲以及解約的困境，將「迷你蛋」完工後轉型為多功能運動中心，整合為棒球文創園區來服務更多球迷。在國際賽事部分，他很感謝台中市長盧秀燕對球場的維護與更新，也感謝中信兄弟球團的合力支持，很高興能夠看到台灣職棒持續打出亮眼成績與精彩比賽，重燃球迷的信心的熱情。

另在基礎球員訓練上，林佳龍回憶起去年到訪「宜蘭三星國小棒球隊」，並盼望這個孕育出許多職棒球星的基地，能有更好的訓練環境。林佳龍說，球員們從小過著與一般學童不童的訓練生活，他也透過光合基金會資助棒球隊近幾年的寒、暑假集訓伙食費，並讓小球員到美國大聯盟受訓，有機會透過棒球探索世界，找到自己的發光方式。

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