全球首創！用AI取代動物試驗　藥毒所建立「農藥皮膚過敏平台」

▲農委會藥毒所與國衛院、台大獸醫系建立農藥皮膚過敏性評估平台。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農委會農業藥物毒物試驗所與國家衛生研究院、台大獸醫系合作，打造全球第一個適用於農藥產品的「皮膚過敏性評估人工智慧演算平台」，以電腦AI技術取代傳統動物實驗，相關研究成果已發表國際期刊，預計今年就可以在國內推動使用，邁向追求動物福祉的新里程碑。

藥毒所所長徐慈鴻表示，傳統農業毒理試驗需使用大量實驗動物，早期農藥皮膚過敏性試驗使用天竺鼠，為了試驗會把天竺鼠大面積除毛測試，因塗抹過敏性物質造成皮膚紅腫，現在雖然多採小鼠，透過擷取局部淋巴結細胞增殖分析法降低動物使用，但仍需要實驗動物進行試驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

徐慈鴻進一步指出，「皮膚過敏性評估人工智慧演算平台」整合了國家衛生研究院的化學結構資料庫，以及台大獸醫系的人體細胞模型資料庫，藉由人工智慧與大數據分析，替代傳統動物試驗，不但減少實驗動物的犧牲，也從傳統動物實驗所需要3到5周時間，減少到只要4天即可完成測試，省時又省錢，預計今年就可將此技術平台導入我國的農藥審查評估。

徐慈鴻說，國際上許多歐美先進國家，都已經禁用動物實驗進行化妝品試驗，台灣從2020年起執行精進動物3R「替代（Replacement、減量（Reduction）、精緻化（Refinement）」政策，這次建置「皮膚過敏性評估人工智慧演算平台」，是國際上第一個針對農藥對皮膚過敏性評估的系統，希望未來可廣泛應用到醫藥品、化妝品，達到零動物犧牲的目標。