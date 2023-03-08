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南投林管處推「森展．台」線上展廳　在家體驗南投生態之美　

▲林務局南投林管處推出線上虛擬展廳，圖為「大廳-聚焦森態場景」畫面。（圖／南投林區管理處提供）

▲林務局南投林管處推出線上虛擬展廳，圖為「大廳-聚焦森態場景」畫面。（圖／南投林區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

林務局南投林區管理處結合時下熱門的元宇宙話題，以「森展．台」為主題建置線上虛擬展廳（https://reurl.cc/ROKA1g），介紹轄區內原生物種和生態友善治理工程亮點成果的耕耘歷程，更搭配多支形象影片，希望帶領民眾深度感受南投林區生態的多變與魅力。

南投林管處長李政賢表示，近期隨疫情逐漸趨緩，國人恢復出遊、親山近山頻率也跟著提升；「森展．台」虛擬展廳結合創新科技，讓民眾透過線上瀏覽就能認識台灣中部生態及環境特色，在家裡就能隨時隨地徜徉森林之美。

▲2023「聚焦森態」兩用功能國產材之月曆。（圖／南投林區管理處提供）

▲2023「聚焦森態」兩用功能國產材之月曆。（圖／南投林區管理處提供）

其中「大廳-聚焦森態」展示有八色鳥、楚南氏山椒魚、九九峰秋海棠等轄區內原生物種；「特展-森亮點」則介紹生態友善治理工程在改善後的加走寮溪（杉林溪）、奧萬大、益則坑等特色場域；「影展-森劇場」則播映「親山愛水奧萬大」及「聆聽─山的聲音」等多支形象影片。

本次展廳展期自即日起至4月底止，還可免費下載2023年月曆；林管處也運用「森展．台」吸睛且別具特色的視覺風格，延伸設計吊掛式月曆（搭配國產材的掛鈎），還有環保提袋、雨傘、口罩、Line原創貼圖等多種形象識別應用之宣導品，未來將透過處內各項線上及實體活動推廣發送。

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關鍵字：

線上虛擬展廳森展．台原生物種生態友善治理工程

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