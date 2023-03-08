　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

火燒城中城奪46命！冷血黃格格二審法官換人　求交保仍被打臉

▲▼城中城大火釀46死。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄城中城前年發生大火造成46死慘劇。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄城中城大樓前年10月14日發生46死43傷火災，高雄地院去年8月5日依放火罪判處主嫌黃格格無期徒刑，褫奪公權終身。目前全案上訴在高雄高分院審理中，原受命法官惠光霞日前退休，改由庭長簡志瑩承辦，而黃女因腰痛具狀聲請交保，也被法官認為有逃亡之虞，裁定延押2個月。

黃格格在前年10月14日因對郭姓男友不快，想破壞郭的家具，故意將未完全熄滅的淨香粉末放在郭使用空間的沙發座墊上，任憑其燃燒，最終燒成大火，造成城中城大樓內46名住戶逃生不及而罹難。

▲▼高雄城中城大火。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄城中城前年發生大火。（圖／記者吳世龍攝）

檢方調查發現，黃格格個性剛烈，感情控制慾強烈，嗜酒成性，常常無端怒罵，失控砸毀門窗玻璃，事後還傳訊給郭「要瘋陪你瘋」、「你想看到的事情，我一定做給你看，我不會騙你」等語，認定黃女是故意將未完全熄滅的淨香粉末，倒在沙發上，導致悶燒約30分鐘後發生閃燃，火勢快速蔓延，進而釀成重大悲劇。

檢方指出，當時火勢從一樓蔓延後，其實並沒有往上延燒，反而是因為煙囪效應，因此住在城中城高樓層的罹難者，大多是吸入濃煙窒息死亡，並非被火燒死，但仍造成重大傷亡。

▲▼高雄城中城火警涉案情侶到案。（圖／記者吳世龍攝）

▲城中城大火嫌犯黃格格（中）再度延押2個月。（圖／記者吳世龍攝）

一審法官認為，放火罪的法定刑為無期徒刑或7年以上有期徒刑，在量刑的考量上，考量災情如此嚴重，雖然也與城中城大樓本身安全設備的不足有關，但黃格格只因為感情因素，想要破壞當時男友的家具，就在故意的情形下燒燬了家具並延燒到整棟城中城大樓，是一切的起因，這個行為造成46名被害人罹難，家屬因為被告的犯罪深感痛苦，因此量處最高度的無期徒刑，褫奪公權終身。

全案上訴高雄高分院後，原先的受命法官惠光霞日前退休，高分院依照規定抽籤，改由庭長簡志瑩承辦。而黃格格在今年1月4日羈押期屆滿，法官裁定延押2個月至3月3日，據了解，黃格格在屆滿前以腰部疼痛等身體不是為由，向高分院聲請交保，但法官認為她涉犯重罪，有逃亡之虞，裁定延押2月，可抗告。

ET快訊
iPhone 15實機照流出！　實體按鈕還在
台灣今戰巴拿馬！　最新賠率出爐
女嬰出生4.5hrs全身燙傷「掉層皮」　護理師慘了
獨／中華隊首戰菜單出爐！　吃「巴拿馬菲力鮭魚」搶勝
女友為蒐證「讓教主性侵97分鐘」！　他痛揭不堪音檔
快訊／麥卡錫證實將與蔡英文見面！　不排除訪台可能性

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

欠賭債借高利貸好鬱卒！白牌司機彈弓射淡海輕軌站玻璃洩憤

色男吃女友竟還肖想下藥性侵她姪女！瞎扯：她醒來主動壓我

高雄3人球棒隊出沒！停車場遇襲慘被打斷腿　他控女兒閨蜜偷錢　　

快訊／台中南區疑鐵皮屋起火！黑煙狂竄傷亡不明

WBC棒球經典賽洲際登場...機動派出所進駐　已拾獲3皮包

恭喜抽中股票！雲林男開心衝銀行匯保證金　結局讓他傻眼

跑山天堂變飆車地獄！警重兵部署台南182線　2月開837罰單創新高

新北105線事故！砂石車警示燈詭響　下秒煞車失靈撞護欄翻覆

火燒城中城奪46命！冷血黃格格二審法官換人　求交保仍被打臉

女會計開失竊車硬拗權利車　包包藏罕見毒郵票！國外有致死案例

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

欠賭債借高利貸好鬱卒！白牌司機彈弓射淡海輕軌站玻璃洩憤

色男吃女友竟還肖想下藥性侵她姪女！瞎扯：她醒來主動壓我

高雄3人球棒隊出沒！停車場遇襲慘被打斷腿　他控女兒閨蜜偷錢　　

快訊／台中南區疑鐵皮屋起火！黑煙狂竄傷亡不明

WBC棒球經典賽洲際登場...機動派出所進駐　已拾獲3皮包

恭喜抽中股票！雲林男開心衝銀行匯保證金　結局讓他傻眼

跑山天堂變飆車地獄！警重兵部署台南182線　2月開837罰單創新高

新北105線事故！砂石車警示燈詭響　下秒煞車失靈撞護欄翻覆

火燒城中城奪46命！冷血黃格格二審法官換人　求交保仍被打臉

女會計開失竊車硬拗權利車　包包藏罕見毒郵票！國外有致死案例

48小時連續2人受害！少女被鯊魚「咬斷左手臂」　爆血畫面曝光

欠賭債借高利貸好鬱卒！白牌司機彈弓射淡海輕軌站玻璃洩憤

金賽綸酒駕「憔悴出庭認罪」！求情生活困難　檢要求罰2000萬韓幣

南投敗選被指「沒責任也得有責任」　侯友宜：一起面對共同承擔

色男吃女友竟還肖想下藥性侵她姪女！瞎扯：她醒來主動壓我

台南「和紘新東琚」　擁機能＋交通＋藝文綠氧生活

高雄3人球棒隊出沒！停車場遇襲慘被打斷腿　他控女兒閨蜜偷錢　　

陳建仁承諾撥補勞保千億！外界憂財源　綠黨團：相信政院有把握

快訊／台中南區疑鐵皮屋起火！黑煙狂竄傷亡不明

看離島最美金門大橋！立榮長汎推遊程　機+酒3883起比來回機票便宜

曼赤肯貓「伸小短手抓蒸氣」　捧掌心舔一舔...吃了個寂寞

社會熱門新聞

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

全球毒王藏台灣！　700億美金毒品帝國被翻拍Discovery

明仁會春酒旗袍辣妹送客畫面曝！傳警界震怒

導護媽被撞成植物人　司機闖紅燈加重判刑

快訊／上班注意！　國1火燒車回堵2公里

公司拿二手爛車「賣他50萬」　男上班數月0薪水

淡水鋼珠怪客1日6射！警衝板橋逮人

明仁會春酒找「百位旗袍辣妹」　警怒打出頭鳥

離奇！台中港離岸風電風機基座驚見男屍

露背旗袍辣妹迎賓！明仁會春酒內部畫面曝

1.7億工程貪汙案　衛工處副司長20萬交保

更多熱門

相關新聞

醫師「陰道內筋膜放鬆術」指侵　二審判刑

醫師「陰道內筋膜放鬆術」指侵　二審判刑

新北市蘆洲區某復健科診所張姓院長，2020年間為女病患小芊（化名）治療腰背疼痛時，在小芊未同意的狀況下，突然施展「陰道內筋膜放鬆術」，指侵小芊得逞；還以手機拍攝小芊下體、臀部照片。小芊提告，張男一審無罪，但上訴二審後，高院3日逆轉改判張男有期徒刑6月與拘役30日。

2個女人遇到他後都生死不明　阮哲夫被控殺人仍無罪

2個女人遇到他後都生死不明　阮哲夫被控殺人仍無罪

假車禍擄殺甜姐兒！惡匪求交保不成

假車禍擄殺甜姐兒！惡匪求交保不成

美容師遭拍性愛片又被恐嚇　判賠30萬

美容師遭拍性愛片又被恐嚇　判賠30萬

即／火燒城中城奪46命！冷血黃格格求交保被打臉

即／火燒城中城奪46命！冷血黃格格求交保被打臉

關鍵字：

城中城46命黃格格二審法官換人腰痛交保

讀者迴響

熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

華視主播車禍全臉毀容！7小時手術重建

陳零九被爆曖昧情害分手！3女星異口同聲批「狐狸精」

余皓然「雙頰凹陷」體重掉到42kg

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

「神之乳」爆賣淫！　價碼曝光

小薰、鄭人碩爆情變！

iPhone 14全新黃色　台灣這天開賣

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面