大學旁工地「路邊攤」60元有找　「飯菜隨你夾」引學生朝聖

記者魏有德／綜合報導

四川宜賓三江新區大學城附近工地旁的路邊攤，原是為了工人們下工後可以飽食一頓而準備，一份只要13元人民幣（約57元新台幣），飯菜可以隨意夾取，價格和份量比較經濟實惠。不過，經過附近大學生們口耳相傳，每到傍晚，一波波前來朝聖用餐的大學生們，反倒成為攤位上的用餐常客。

▲四川宜賓大學城旁的工地食堂經濟實惠，吸引許多大學生前往朝聖嚐鮮。（圖／翻攝封面新聞，下同）

《封面新聞》報導，隨著吃飯的學生越來越多，也有網友擔心飯菜是否能夠滿足周邊的建設工人。3月7日下午，該工地食堂的兩位攤主透露，已經根據用餐人數增加了飯菜分量，「不會出現工人們吃不到的情況，飯菜管夠。」

據了解，「工地食堂」的設置其實就是簡單的搭設帆布篷和幾張桌椅，老闆在現場烹調料理，有點類似於台灣的路邊攤或是「辦桌」，也近似於自助餐的模式，菜色以民間常見的炒菜料理為主，可供下工後的工人們憑喜好選擇。

其中一間攤販老闆王輝表示，選擇做工地食堂一方面是離家近，方便照顧孩子，他本身也是一名廚師，有著手藝傍身，「價格是13元（人民幣，下同）一個人，飯菜自選，只要不浪費就可以。」

透過現場朝聖學生拍的影片可以發現，13元的菜色琳瑯滿目，包括紅燒茄子，水煮魚、番茄炒蛋、麻辣鴨血、麻婆豆腐、肉類和炒青菜等。

前來嚐鮮的大學生小駱（化名）表示，大部分學生並非天天都來，更多是出於好奇來感受一下，「我們食堂（學生餐廳）的飯菜也挺豐富的，可能是大家都想要換換口味，後面可能來的人就比較少了。」