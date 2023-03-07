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公園內公廁半年內發生兩起憾事　楊梅豐野里3／10辦送煞祈平安

▲公園內公廁半年內發生兩起憾事！桃園這里3/10辦送煞祈平安

▲楊梅區伯公岡公園內一間公廁，於半年內發生兩起「遺憾」情事！(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市楊梅區伯公岡公園內一間公廁，於半年內發生兩起「遺憾」情事！在地的豐野里里長梁華君為求里內平安，7日於臉書「我是富岡人」社群Po出，3月10日晚上9點後於伯公岡公園舉行超渡法會，10點半送煞，籲請住在附近的里民們進行法會和送煞時間內，緊閉門窗、勿外出。

▲公園內公廁半年內發生兩起憾事！桃園這里3/10辦送煞祈平安

▲梁華君於臉書社群Po出法會和送煞時間、路線。（圖／擷取自梁華君臉書）

2023桃園燈會今年首度於楊梅區舉行，伯公岡公園是燈會主場地，吸引許多民眾到燈會主場地富岡賞花燈，亦使伯公岡公園知名度大增；梁華君里長臉書社群發布伯公岡公園舉行超渡法會、送煞訊息，引發網友熱議！

網友臉書好奇詢問？伯公岡公園為何事舉辦超渡法會和送煞？知情及熱心網友相繼留言指出，「前幾天有人在公園廁所內反鎖上吊自殺！開門的清潔阿姨嚇到用爬著出來！(黃色那間)」、「那裡本來就是極陰之地，天幕後就全是，甚至有百年先人龍穴…、「土地公，公園廁所蓋在龍邊不太好。」、「富岡本來就是龍脈，但是被斷了！」、「廁所下面有先人，在祂頭上蓋廁所！當然有事？」

▲公園內公廁半年內發生兩起憾事！桃園這里3/10辦送煞祈平安

▲楊梅區伯公岡公園是2023桃園燈會主場地。(圖／記者楊淑媛攝)

梁華君里長臉書回應：去(111)年10月4日一名男子在伯公岡公園廁所暴斃，本月3日一名女子在廁所上吊，半年內發生兩起憾事，他特地詢問楊梅區公所是否可以將廁所拆除，區公所回答不行。因此，里內擇於3月10日晚上進行法會和送煞儀式，祈里內大小平安。

▲公園內公廁半年內發生兩起憾事！桃園這里3/10辦送煞祈平安

據了解，送煞又有稱送肉粽，所謂「肉粽」是黑話，指上吊，暗喻上吊死者類似肉粽般用繩綁住吊著，係因吊頸自殺的死者被認為怨氣最重，會抓交替，若未將亡魂送至水府審判，該地區將會一再發生有人上吊自殺，就像肉粽一樣一整串的掛著，所以藉由法會將繩索、其固定的物品（代表吊死鬼的冤魂）送至海邊或是在河流的出海口焚燒，以達驅邪送煞之效。

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