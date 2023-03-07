Building blast in #Dhaka kills sever people today.

Explosion at the five storey building housed a private bank and several shops on the ground floor of the building. pic.twitter.com/UBtC0JHqGb — RASHAD Ahamad (@RashadAhamad_BD) March 7, 2023

文／中央社

孟加拉首都達卡市（Dhaka）鬧區一棟商業大樓今天下午發生爆炸，造成至少14人死亡、逾140人受傷，爆炸原因仍在調查中。

▲▼孟加拉首都達卡鬧區大樓爆炸，至少14死140傷。（圖／路透，下同）



孟加拉媒體「每日星報」（The Daily Star）報導，當地時間下午4時50分（台灣時間6時50分）左右，古里斯丹區（Gulistan）一棟5層的建築物內發生爆炸，旁邊的7層大樓也受波及。

報導稱，消防人員仍在瓦礫中進行搜救，逾140人被送到附近醫院，另有14人被送抵醫院時已無生命跡象。

古里斯丹是一處鬧區，發生爆炸的大樓靠近巴士站，一樓有多家小商店營業，二樓以上則是一家銀行和它的辦公室。

達卡市2天前也發生重大爆炸事件，一棟3層高建築物因此崩塌，造成3死近70人受傷。