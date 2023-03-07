蔡英文接見中工會得獎人　盼政府、民間「打造完善基礎環境建設」

▲總統蔡英文接見「社團法人中國工程師學會111年度各項獎章得獎人」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文7日接見「社團法人中國工程師學會111年度各項獎章得獎人」時，肯定中國工程師學會近年來積極推動工程產業和全球接軌，為台灣業者打開更廣大市場，開啟更多參與新南向國家工程建設機會。她期盼，政府和民間一起努力，打造更完善的基礎環境建設，促進台灣的整體發展。

蔡英文表示，中工會的三位新任會士也在現場，他們在各自專業領域都有非常亮眼的成就，像是楊宗興會士，身為中鼎集團副總裁，他帶領中鼎團隊，完成中油五輕、大潭電廠以及泰國電廠等重大工程，對台灣的建設以及台灣跟國際的交流合作，都有卓越的貢獻。

蔡英文說，賴建信會士，這幾年來在水利署署長的崗位上全力以赴，他帶領水利同仁，辦理了多項重大水利建設以及抗旱措施，努力克服水情挑戰，而且挑戰還在持續中；洪瑞華會士是陽明交通大學特聘教授，她長期致力於光電領域，並且將研發技術移轉給國內各大光電廠。

蔡英文表示，今天現場還有來自產官學研各界的「傑出工程師」以及「優秀青年工程師」，都在工程專業領域有傑出表現，提升台灣整體工程品質，也為民眾打造更良好的生活環境，非常值得肯定。她要感謝所有得獎人的努力和貢獻，也謝謝中工會的付出，近年來，中工會積極推動工程產業和全球接軌，為台灣業者打開更廣大的市場，也開啟更多參與新南向國家工程建設的機會。

蔡英文指出，先前她交付新內閣團隊四大任務，其中一項就是「持續提升國家基礎建設」，這個目標需要所有得獎人共同貢獻所長，「未來，希望在大家的支持之下，政府和民間一起努力，打造更完善的基礎環境建設，促進台灣的整體發展」。

▼總統蔡英文接見「社團法人中國工程師學會111年度各項獎章得獎人」。（圖／總統府提供）

