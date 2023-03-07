外送員接單「背過世老人下6樓」！苦主曝驚悚過程：像背一塊冰塊

▲大陸外送平台出現「背去世老人下樓」訂單。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

近年外送平台當道，民眾不用出門就可以收到餐點，甚至可以拜託外送員採買生鮮雜貨，不過這樣的要求你見過嗎？大陸出現「背去世老人下樓」的訂單，甚至還疑似真的有外送員接單，引發網友熱議。對此，涉事平台也做出回應了。

據《紅星新聞》報導，四川省自貢市日前出現2筆「背去世老人下樓」的訂單，畫面中可見，地址位於自流井區匯川路，備註要求：「家裡老人走了，沒有電梯，從6樓背下來大門口殯儀車上…外加30元人民幣紅包手綁紅線」，另一筆提到「五刀紙錢，兩踏萬元冥幣…送來額外20元人民幣小費」。

▲訂單要求從6樓將老人背下樓。（圖／翻攝自紅星新聞）

消息引起軒然大波，不少網友都感到毛骨悚然，直言：「不知道該說啥」、「就離譜…」、「這活誰愛幹誰幹，加錢我都不幹」、「30元？300都不敢背呀」、「無語」。

▲民眾要求購買紙錢和喪葬用品。（圖／翻攝自紅星新聞）

沒想到，有一名外送員發文自述，接到單後雖然猶豫了一下，但還是前往指定地點，「到了樓下，聽到樓上傳來陣陣哭聲，一個家屬看到我，便問我是來背人的吧，我便回答，是！」他來到過世老人床前，發現老人臉上沒有血色、身體已經僵硬、眼睛沒有完全閉上，內心感到十分害怕，只想趕快結束回家，「當家屬把老人放到我背上，只覺得像背了一塊冰塊」。

針對此事，涉事平台經過調查，發現用戶在3月2日20：01下單，隔1分鐘就被一名外送員搶單，但20：03用戶主動取消，訂單未完成。另一筆「購買五刀紙錢及喪葬用品」的訂單，調查發現用戶在3月2日凌晨02：10下單，13秒後被一名外送員搶單，但用戶在02：11主動取消，訂單同樣未完成。至於網傳當事外送員所寫的接單及過程，「與我平台和該訂單無關」。

據悉，涉事平台是該地方的取送買辦平台，過去也曾收過代買喪葬用品和代掃墓獻花的訂單，但是背過世人員還是第一次，最後除了感謝民眾的關注和信任，也呼籲在遵守法律和公序良俗，了解平台規則的情況下，按需求接單。

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