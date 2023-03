▲ 菲律賓發生規模6.0強震。(圖/翻攝自USGS)

記者陳宛貞/綜合報導

菲律賓南部7日下午2時2分發生規模6.0強震,根據美國地質調查局(USGS),震央位於民答那峨島(Mindanao)達沃地區(Davao)聖馬里亞諾(San Mariano)東南方約4公里處,震源深度38.6公里,未發布海嘯警報。

據愛特諾德達沃大學(Ateneo de Davao University)學生媒體Atenews,金達沃省(Davao de Oro)Nabunturan市有震感,校方建議學生躲避,照片也可見許多學生逃到戶外。

BREAKING: A 6.2 magnitude earthquake hit Nabunturan, Davao de Oro. Waves were felt in the city and students on campus were advised to evacuate.



Stay safe, Ateneans! pic.twitter.com/M1Q7KQjMfJ