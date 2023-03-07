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宜蘭男西進大陸與妻疏離　兒嘆「向鄰居借爸爸」拍全家福

▲宜蘭洪姓男子長期中國工作，與在台妻子疏遠，兒子為求全家福照，一度嘆說那找鄰居借爸爸拍照，而洪妻訴請離婚獲宜蘭地方法院判准。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭洪姓男子長期中國工作，與在台妻子疏遠，兒子為求全家福照，一度嘆說那找鄰居借爸爸拍照，而洪妻訴請離婚獲宜蘭地方法院判准。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭洪姓男子結婚20多年，10多年前到中國大陸工作後很少返台，妻子訴請離婚，也說兒子就讀的學校要求提出全家福照片時，兒子曾無奈說：那只好向鄰居借「爸爸」拍照好了。另，因洪男子2019年2月離台後，更是音訊全無，也未負起扶養義務，宜蘭地方法院以洪男子沒維持夫妻共同生活意願，判准離婚。

判決書指出，洪男子1997年結婚，育有1對兒女，但洪男2005年到大陸工作後，竟只提供行動電話號碼，也未主動告住那、固定市話、工作情形等，也很少回台探親、給家用，對妻兒幾乎不關心，返台過春節時，與妻子無話可說，形同陌路、宛如「室友」。

洪男女兒還在校刊發表文章，透露是由媽媽所撫養；兒子則在學校要求提出全家福照片時，說要去鄰居借「父親」拍照。兒女們也證稱，父母感情不好，不太說話，就像是陌生人，每次返台只有1到2周。

而洪男子經法院通知妻子訴請離婚，並未到場抗辯或提出任何陳述或否認。法官調閱出入境紀錄，洪男剛到大陸工作時，還能頻繁往返台，但隨後逐年遞減，甚至有一整年都沒返台，每次在台時間只有10多天，與妻子主張、證人的證詞相符，認為有違背同居義務的客觀事實，也有拒絕同居的主觀情事。

洪男未給付家庭生活費用及負擔子女扶養義務，顯無與妻子維持婚姻生活的意願，屬惡意遺棄，且狀態仍持續，妻子據以訴請判決離婚，即屬正當，應予准許。

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