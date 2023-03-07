美少女戰士音樂劇卡司公布！「寶塚」超強實力演員確認加入

▲《美少女戰士》2.5次元音樂劇卡司公布。（圖／聯合數位文創提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

《美少女戰士》2.5次元音樂劇成為話題，主辦單位也在近日也公布演出卡司，由8名日本人氣演藝新星擔任主要角色；另也有出身「寶塚歌劇院」的實力派人選演出反派「貝莉爾女王」，讓台灣觀眾感受「全女子陣容」的魅力，將於4月7日到9日在台北國父紀念館演出。

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▲《美少女戰士》2.5次元音樂劇卡司公布。

此次音樂劇陣容堅強，導演與劇目構思、編舞為TAKAHIRO （上野隆博），曾擔任瑪丹娜世界巡演的舞者，被雜誌評選為「世界尊敬的百大日本人」之一，紐約時報更讚譽他是「令人驚愕的表演者」；而他也以編舞家的身份擴展，擔任櫻坂46、日向坂46、A.B.C-Z、超特急、矢澤永吉、世界末日（SEKAI NO OWARI）、藤井風等人氣歌手的編舞。音樂方面則由Hyadain操刀。

▲TAKAHIRO （上野隆博）曾被讚譽是「令人驚愕的表演者」，也以編舞家的身份擴展。

而主角之一水手月亮/月野兔由古賀夏希飾演，她從2019年開始飾演水手月亮，也曾參與過其他電視、廣播、音樂劇演出。水手水星/水野亞美由COCONA擔任，從2018年就開始參與美戰音樂劇，同時也作為偶像團體「OBP」的其中一員，持續地進行演藝活動。

▲水手水星/水野亞美由COCONA擔任。

其他演員像是二宮響子（水手火星/火野麗）、山崎紫生（水手木星/木野真琴）、後藤紗亞彌（水手金星/愛野美奈子）等都有豐富的舞台劇演出經驗，也曾至海外巡演。

▼水手火星、木星、金星卡司。

由於是全女子陣容，「燕尾服蒙面俠」地場衛角色也由女演員擔綱，將由立道梨緒奈飾演，除了曾演出過美戰音樂劇，今年更在大阪演出《進撃的巨人-the Musical-》音樂劇，擔綱漢吉・佐耶一角。

▲「燕尾服蒙面俠」地場衛卡司公布。

而飾演反派角色之一「貝莉爾女王」的演員平湯樹里，更是日本知名「寶塚歌劇團」出身，她於2008年加入，原先以「Yuuto Iriya」的身份隸屬於月組，後轉至雪組，在2015年才退出劇團，近年持續演出多部舞台劇，經驗豐富。

▲飾演反派角色之一「貝莉爾女王」的演員平湯樹里，更是日本知名「寶塚歌劇團」出身。

主辦說明，稱為「2.5次元音樂劇」是因為2次元是平面與動畫，3次元是立體與現實，2.5次元就是介於兩者之間的「模仿與重現」。此次正是將動漫作品以真人演出方式呈現，尤其著重在漫畫還原，演出內容與角色設定會更接近原著，因此獲得廣大粉絲支持。

《美少女戰士》2.5次元音樂劇在東京、巴黎、紐約等地演出時都造成轟動，其中2019年在紐約及華盛頓演出時場場爆滿、一票難求，如今終於首度登陸台灣，4月7日到9日在台北國父紀念館演出4場。