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美少女戰士音樂劇來台！「全女子」真人演出　還原漫畫世界觀

▲▼《美少女戰士》2.5次元音樂劇來台，以「全女子」真人陣容演出，還原漫畫世界觀。（圖／聯合數位文創提供）

▲《美少女戰士》2.5次元音樂劇來台，以「全女子」真人陣容演出，還原漫畫世界觀。（圖／聯合數位文創提供，下同）

記者林育綾／台北報導

「我要代替月亮懲罰你！」七、八年級生的回憶，這句家喻戶曉的台詞就是出自日本最具代表性的少女漫畫《美少女戰士》，而今年4月《美少女戰士》2.5次元音樂劇將來台，在台北國父紀念館真人演出，由於音樂劇著重在漫畫還原，演出內容與角色設定會更接近原著，在各地巡迴時都造成轟動，吸引許多美戰粉朝聖。

▲▼《美少女戰士》2.5次元音樂劇來台，以「全女子」真人陣容演出，還原漫畫世界觀。（圖／聯合數位文創提供）

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▲《美少女戰士》音樂劇在東京、巴黎、紐約等地演出時都造成轟動。

《美少女戰士》自1991年出刊至今已滿30周年，在全球賣出超過3600萬冊，締造50億美元的銷售佳績，所衍生出動畫、電影、遊戲、音樂劇、展覽更是佈及全球，粉絲不計其數。故事描述一名平凡的14歲中學生月野兔，善良、愛哭、常遲到，後來遇見了黑貓露娜，撕開了露娜頭上的月亮封印，讓她的水手戰士能力覺醒，成為水手月亮。

後來她陸續找到了天才少女水野亞美（水手水星）、火川神社巫女火野麗（水手火星）、大力少女木野真琴（水手木星），還有最早覺醒的愛野美奈子（水手金星）；另外每當水手月亮遇到困難時，就會現身的「燕尾服蒙面俠」地場衛，6人共同對抗找尋魔幻銀水晶的黑暗帝國成員，在一次次的作戰中，月野兔也漸漸揭開了神聖的古代月亮王國前世記憶。集結了浪漫、神秘、唯美、友誼，這就是七、八年級生回憶裡的《美少女戰士》。

▲▼《美少女戰士》2.5次元音樂劇來台，以「全女子」真人陣容演出，還原漫畫世界觀。（圖／聯合數位文創提供）

▲《美少女戰士》將動漫作品以真人演出方式呈現，尤其著重在漫畫還原。

而之所以稱為「2.5次元音樂劇」，是因為2次元是平面與動畫，3次元是立體與現實，2.5次元就是介於兩者之間的「模仿與重現」。這次的《美少女戰士》2.5次元音樂劇，正是將動漫作品以真人演出方式呈現，尤其著重在漫畫還原，演出內容與角色設定會更接近原著，因此獲得廣大粉絲支持。

身為動漫大國的日本積極推廣「2.5次元音樂劇」，而《美少女戰士》音樂劇在早期推出就大受歡迎，所有的角色設定、故事情節、舞台設計、聲光效果，都大量與原作相符，讓粉絲看到夢幻回憶變成現實，彷彿真正走進美少女戰士的宇宙。

▲▼《美少女戰士》2.5次元音樂劇來台，以「全女子」真人陣容演出，還原漫畫世界觀。（圖／聯合數位文創提供）

▲美戰代表了不同女性的樣態，還描述「愛不僅是在男女之間」，在90年代是充滿突破的作品。

《美少女戰士》音樂劇在東京、巴黎、紐約等地演出時都造成轟動，其中2019年在紐約及華盛頓演出時場場爆滿、一票難求，終於在今年4月首度登陸台灣。製作人上羅尚治（Takaharu Uera ）表示，「女力」是美戰的核心，水手戰士們並肩作戰、彼此守護，每位角色都充滿信念與自決能力，可以果斷自信的做出決定。

另外，作者武內直子筆下的《美少女戰士》不只是少女熱血，還分別代表了不同女性的樣態，各自都有獨立的意識，也展現了強大的力量、勇氣與自信，同時還描述「愛不僅是在男女之間」，這在90年代可謂是突破性的作品，堪稱是新時代女性的開端。

《美少女戰士》2.5次元音樂劇將以「全女子」陣容出演， 4月7日至4月9日於台北國父紀念館，共演出4場，目前已啟售。

▲▼《美少女戰士》2.5次元音樂劇來台，以「全女子」真人陣容演出，還原漫畫世界觀。（圖／聯合數位文創提供）

▲《美少女戰士》音樂劇在東京、巴黎、紐約等地演出時都造成轟動。

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