中榮埔里分院榮民張國良喜慶百歲生日　熱愛第二故鄉台灣　

▲中榮埔里分院為熱愛台灣的外省籍榮民張國良（中）歡慶百歲生日。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台中榮民總醫院埔里分院附設護理之家的住民張國良日前屆滿100歲，院方與南投榮服處特別與張翁的妻兒一同為他舉辦慶生賀壽活動，也感謝他奉獻青春來保家衛國、功在社稷和對第二故鄉台灣的熱愛。

埔榮院長徐慰慈、社工室、護理之家人員，會同南投榮服處長曹東發，於張國良生日3月2日當天轉贈總統、行政院長祝賀壽屏，並代表退輔會致贈金飾、禮品與壽糕，家屬也同場參與，圍繞著壽星齊唱生日快樂歌；張翁自己也開心地舉雙手鼓掌、打節拍慶賀，在歡笑聲中度過溫馨愉悅的百歲壽誕。

院方指出，張國良於民國13年出生在四川省南部縣，當年因時局混亂而加入國軍空降旅，在大陸參與大小戰役；38年隨軍隊來台，並在台中定居、結婚生子，48年以陸軍准尉的身分退伍後，曾到部隊老長官所經營的紡織廠工作。

兩岸開放探親後，張國良也曾舉家返鄉探視，但因已在台成家立業，並深愛這塊土地，仍毅然決然留在第二故鄉；77年安置於彰化榮譽國民之家，4年前因身體狀況欠佳，入住埔榮護理之家安養。

徐慰慈亦致贈營養品禮盒，祝福張國良福如東海、壽比南山，並表示院方致力於照護住民的身心靈健康，目前正積極推動智慧長照，引進智慧床墊等設備，可降低長期臥床住民的壓瘡機率，張翁家屬也感謝院方悉心照料。