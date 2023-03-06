前女友暖心慶生沒好報　他怒琵琶別抱嗆揭「淫蕩樣子」攪局下場曝

▲女子念舊傳訊息給前男友慶生，反遭對方藉故糾纏騷擾。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

記者黃哲民／台北報導

北市1名郭姓男子收到剛分手女友傳來的慶生訊息，還被告知已另交男友，郭男心情有如洗三溫暖，竟開始糾纏女方要求復合，被拒後企圖耍賴攪局，揚言要讓女方被男友看到「淫蕩的樣子」，更寄電子郵件到女方公司抹黑她出軌劈腿，女方提告反擊，郭男當庭道歉求緩刑。台北地院審結認定郭男造成女方極大心理壓力且沒和解，依加重誹謗罪判處拘役50天，可上訴。

判決指出，年近50歲的郭男去年(2022年)4月和前女友協議分手，去年6月郭男生日當天，女方念舊用通訊軟體傳送電子蛋糕給郭男慶生，郭男高興沒多久，女方說起近況，告知已另交男友。離婚獨自扶養2個小孩、在電子業工作的的郭男頓時如被潑冷水，想起昔日和女方種種甜蜜，動念想重新把女方追回來。

但女方不給郭男機會，郭男萌生恨意，從同月底開始不停傳訊息騷擾女方，要求「希望可以聊一下，不要這樣冷淡」、「我不是很喜歡對空氣說話」，並揚言「傳訊息打給妳都不回，那我直接找妳男朋友談」、「我會讓妳男朋友看看妳淫蕩的樣子」、「我不確定我會做出什麼」等語。

郭男甚至寄電子郵件到女方任職公司，謊稱遭女方出軌劈腿男同事，「希望貴公司審慎查之」、「相信不會讓這樣有悖道德的事件蔓延」。女方不堪其擾，郭男卻變本加厲，傳訊息放話「真想找人去打妳們兩個人」，更在七夕情人節前1天，傳真到女方公司高調告白「會加倍愛妳、疼妳，永遠愛妳」。

女方快被郭男搞瘋，憤而報案提告反擊，郭男被警方依《跟蹤騷擾防制法》給予書面告誡並送辦，郭男到案辯稱只是想對女方表達愛意，被起訴後，郭男認錯並當庭起立向女方道歉、請求輕判與緩刑。

法官審酌郭男持續騷擾女方要求約會、聯絡長達1個多月，用語包含威脅、辱罵、貶抑甚至恐嚇，造成女方極大心理壓力，且至今沒跟女方和解取得原諒，因此不准緩刑，並將他所涉犯跟蹤騷擾罪、恐嚇危害安全罪及加重誹謗罪，從重依加重誹謗罪判處拘役50天、得易科罰金5萬元，可上訴。