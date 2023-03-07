台灣缺蛋登微博熱搜！蚵仔煎沒蛋可加、茶葉蛋限購...陸網看呆

▲台灣缺蛋潮登微博熱搜第1名。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

近日台灣面臨缺蛋潮，蚵仔煎店無蛋可加、觀光工廠也限購茶葉蛋，許多商家大受影響。而缺蛋潮的消息也登微博熱搜榜，分別位居2、3名，大陸網友直呼，「輪到台灣沒有茶葉蛋吃了。」

據《華商報》報導，6日起雞蛋批發價每台斤漲3元，而台北市遼寧夜市的「勝利號蚵仔煎」蚵仔煎面臨無蛋可加的危機，蛋花湯、煎蛋和滷蛋也將停售。南投日月潭紅茶觀光工廠茶葉蛋祭出限購令，民眾有錢也不一定買的到蛋。據《新浪軍事》報導，台灣省全國人大代表鄒振球說，台灣陷入缺電、缺水、缺蛋等困境，而兩岸和平統一後，這些問題就能迎刃而解。據了解，截至7日早上7點半，微博的熱搜榜第1名為「代表稱台灣回歸可解決缺蛋難題」、第2名為「台灣或面臨史上最久缺蛋荒」。

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▲微博熱搜榜1、2名都是台灣缺蛋。（圖／翻攝微博）

對於台灣缺蛋潮，大陸網友也紛紛留言「輪到台灣沒有茶葉蛋吃了」、「晚上吃五香茶雞蛋、雞蛋布丁、番茄雞蛋湯、水炒雞蛋、雞蛋灌餅」、「我沒有菜的時候才想起雞蛋來」、「島上不是還有滷蛋嗎」、「每斤上漲3元新台幣就開始高潮了，我們雞蛋上漲了多少錢了」

也有網友說「多關心關心自己吧，還操心別人，別人日子過得比內地好多了」、「我們也沒法幫你哦，你知道的，我們連茶葉蛋都吃不起」、「別笑了，自己雙休五險一金都沒有還關心別人的蛋」。

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