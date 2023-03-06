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基隆捷運經費暴增3倍　交通部回應了！交長籲2方法挹注經費

▲基隆市長謝國樑,2023。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者李宜秦／台北報導

基隆捷運基隆分攤費用暴增3倍到新台幣53.86億元，基隆市長謝國樑日前痛批，這對基隆財政是龐大負擔，恐使基隆陷入「財政黑暗期」，甚至會拖垮市府。交通部長王國材表示，建議基隆市府降低土地取得經費、增加開發收入。

謝國樑日前指出，對於捷運有新的進展感到正面看待，但同時也要討論預算的問題，依據市府交通處同仁向他報告，基隆捷運地方應負擔額已經暴增至原先地方的3倍，近54億元，這和原先所提的17億元大不相同。

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▲基隆捷運地方負擔額漲3倍。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆捷運地方負擔額漲3倍。（圖／基隆市政府提供）

謝國樑表示，過去交通部王國材部長與內政部長林右昌，所承諾的17億元，是地方能負擔的範圍，現如今暴增到53.86億元，基隆既未升格，又要負擔相當直轄市等級的預算，恐讓基隆市的財政難以負擔。

對此，交通部長王國材指出，捷運建設經費分擔有其一致性適用方式，建議基隆市政府可先考慮多著力進行沿線（如北五堵）土地開發，降低土地取得經費與增加開發收入，來挹注建設經費。

基隆捷運經費697億，中央負擔514億（73.7%），北北基三市負擔183億（26.3%），其中基隆市負擔53.86億，包括18.37億土地取得費用。

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