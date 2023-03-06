獨／點香不拜竟丟神明桌下！伯父好心收留他　房屋卻被放火燒了

▲陳姓男子疑因到伯父家中燒香放火造成火災，消防員到場撲滅後將調查起火原因。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

記者哈勇嘎奧／台中報導

台中市一名陳姓男子疑與妻子爭吵後，前往和平區找伯父寄宿，今(6)日卻突然拿打火機燒香丟在神明桌下，經伯父勸阻後熄滅，結果伯外出後，家中竟起火燃燒，消防局接獲通報前往灌救，起火原因將追查陳男到案說明。

台中市消防局今日上午10時22分接獲民眾報案指稱，在台中市和平區東崎路烏石坑巷發生火警，現場火煙竄出，立即派遣二大隊部、東勢、新社及雙崎分隊，共計各式消防車輛8輛、消防人員19人前往搶救。消防人員於10時39分抵達現場，確認為1樓磚造平房，燃燒屋內傢俱及雜物，無人員受傷受困，立即部署水線搶救，於11時12分撲滅火勢，燃燒面積初步評估25平方公尺，財損約3萬元。

和平警分局表示，消防人員現場回報疑似為縱火案件，起火點為平房神明廳，燒毀面積約45坪，屋主也表示其侄子上午有拿打火機燒香丟在神明廳。經了解嫌疑人陳姓男子近日在大里住處與妻子吵架後，至上址找伯父（屋主），於本（6）日10時許用打火機燒香丟在神明桌下，屋主發現後即令陳嫌熄滅，後續屋主外出就醫後，鄰居竟通知他家中起火而趕回家查看，警方將擴大調閱沿線監視器追查陳嫌到案說明。