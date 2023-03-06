▲黃光芹認為，林明溱的敗選激起「反侯友宜」勢力的反撲。（圖／國民黨提供）

記者江采蓁／綜合報導

南投縣第2選區立委補選國民黨候選人林明溱惜敗，國民黨人士對於新北市長侯友宜選前之夜沒有南下南投助陣頗有微詞。媒體人黃光芹6日則在臉書分析，林明溱敗選激起「反侯」勢力的反撲，也打亂國民黨2024總統布局。

黃光芹表示，林明溱落選不是侯友宜害的，是侯友宜自己弄得好像是他害的。她指出，南投立委補選大約在選前3個禮拜變天，侯友宜是2月26日南下陪林明溱掃街，而南投縣長許淑華請假3天顧南投市，至於國民黨高層則是在3月2日晚上向天王們求救，發臉書助陣。

黃光芹認為，如果林明溱註定敗選是「雞生蛋」，則侯友宜的精心算計，反倒把結果變成「蛋生雞」。她分析，侯友宜塞那麼多無謂的行程，是想要掩飾為何避戰，說穿了，原因只有一個，就是想迴避所謂國民黨「最強母雞」，其實並沒有那麼大的神力，她表示，如果林明溱贏也就算了，問題是侯友宜賭林明溱會輸，兩害相權取其一，沒想到反激出反侯勢力的反撲，新帳舊帳跟侯友宜一次算。

黃光芹指出，林明溱的敗選，打亂國民黨的總統佈局，如果黨主席朱立倫當初提名民調最高的林明溱是錯的，那侯友宜怎麼說？如果林明溱愈選敗象愈露，侯友宜會不會也有同樣的問題？她提到，挺侯派看林明溱的敗選更加心急，不是沒有原因的。她也強調，此時侯友宜必須自問，自己的不自信來源為何？以及「侯侯做代誌」的口號，為何連唬弄黨內、都唬弄不下去了。