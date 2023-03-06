威力彩今飆11.5億！　4生肖必買

▲威力彩頭獎13連槓。（圖／CTWANT提供）

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威力彩第112000018期頭獎得主依舊從缺，頭獎連摃13期，累積頭獎金額上看11.5億！今天（6日）將開獎威力彩第112000019期，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授提醒，虎、兔、羊、豬這4個生肖不買可惜，並且應該往「南方」的彩券行購買，中獎機會大增。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授提供以下六大旺財中獎方法：

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一、這些人必買

3月6日這天財運最好的生肖是虎、兔、羊、豬，這幾個生肖可千萬不要錯失當11.5億富翁的機會！

二、中大獎的妙招是不同日期有不同方向

不管你是睡家裡或睡飯店，今天（6日）「財神方」在南、東南方，你出門後就該往南、東南方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂，財神爺就在那裡等你！

三、彩劵行坐向

向南、東南的彩券行今天財運較旺，容易開出大獎。

四、動一動「財帛宮」

鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣

「有沒有福氣看耳朵就知」，平時把耳朵上下拉一拉可增加福氣

平常動動鼻頭、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用，或許財神爺要把10億給您， 可別將獎金錯過，拱手讓人了！

五、幸運色

3月6日幸運色是藍色、黑色、白色、金色、銀色、香檳金色、玫瑰金色、古銅金色等，穿著這水、金色系服裝，財運更旺。

六、旺財時間

3月6日的旺財時間為07至09點、13至15點、17至19點，在這些時間點去買彩券，財運加成。

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