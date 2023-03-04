侯Sir出任務影片曝光！　侯友宜著便服蒐集安坑輕軌試營運民情

記者詹宜庭／台北報導

新北市長侯友宜昨（3日）並沒有前往南投參加黨籍提名人林明溱的選前之夜，而是悄悄的出了一個很特別的任務。今天（4日）新北市政府發布「侯～友宜來了」影片，只見一身輕裝的侯友宜，低調的走在人群中搭乘安坑輕軌，並沒有引起太多注意，他從十四張站到「耕莘安康院區站」，再轉乘安坑一線公車，行經達觀社區到二叭子植物園。以乘客視角，沿途跟搭乘民眾閒話家常，並且蒐集他們提出的改善建議。

新北市安坑輕軌於2月10日通車試營運，前三天即湧入6萬5千人次，而228連假4天期間的搭乘人數高達9萬人，平均每日有超過2萬2千人次搭乘，目前已經衝破30萬人次。為提供民眾更好的服務，侯友宜昨日從「十四張站」到「耕莘安康院區站」，再轉乘安坑一線公車，行經達觀社區到二叭子植物園。

侯友宜4日在臉書發文指出，經過將近一個月的試營運期間，安坑輕軌將在下周一起全日營運，要提供最好的搭乘品質， 每一個細節都必須講究。昨日他與舅甥般的好夥伴來到安坑輕軌，與民眾一起實際了解接駁車等候、進出站動線、列車行駛、出站轉乘等過程，實地蒐集乘客的心聲，「感謝所有民眾不吝給予提點，這些都是讓我們一起共好的動力。」

侯友宜強調，新北市做大事，也要做大市，許多重大建設都如火如荼進行中，放眼未來，讓新北串連北台灣、全台灣，躍升為國際大城市。

另外，新北市政府也補充，侯友宜這次隨機蒐集沿途乘客反應的問題，包括不習慣按車廂開門鈕、站務資訊及告示牌清晰度、煞車頓挫感、沿線觀光景點及轉乘公車的方便性等，都在行程結束後立即向捷運公司、交通局提出，侯友宜並勉勵相關局處「好還要更好」，在正式營運之前，朝民眾所期待的方向，提升更好的搭乘品質。

▼侯友宜身穿便服至安坑輕軌。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

