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大陸 大陸焦點 特派現場

女兒考研究所落榜　爸媽陪考竟「高分錄取」...她崩潰了

一同準備陪考研究所！父母考上了女兒卻落榜　慘輸9X分父神回「看開點」

▲中國一對夫妻陪著女兒準備研究所考試，沒想到父母考上了，女兒卻落榜了。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

真的是標準的「無心插柳柳成蔭」，中國一位24歲的陳姓女子先前正在積極準備研究所考試，沒想到他的父母在看到女兒準備的如此痛苦之時，就提議一家人一起來報名考試，實際感受女兒的痛苦。沒想到在成績正式出爐之後，女兒以300分的成績落榜，而他的父母卻分別以高分順利考取研究所。

根據中國媒體報導指出，陳姓女子在受訪時表示，自己在準備考研究所期間，因為壓力過大，多次跟父母抱怨宣洩。而他的父母為了鼓勵女兒，同時也讓女兒有「陪伴」的感覺，就跟自己的老婆提議「一起考研究所」。就這樣，全家人從去年開始一同準備考試，每天都在家裡挑燈夜讀。

沒想到在最終考試結果出爐後，挑戰重慶大學法學院研究所的父親考取了386分，挑戰重慶大學教育學院研究所的母親則考了396分，而報考華南師院的女兒卻以300分的成績落榜。而陳女的父親還安慰陳女「看開點」。

陳女也自嘲表示「所以現在是我要去工作，供我爸媽念研究所嗎？」不過陳女也解釋，父母自幼的成績都十分的好，而且兩人都是重慶大學的高材生，但自己似乎沒有遺傳到父母很會念書的基因，自幼成績就十分普通。

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